3 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 3 Ağustos 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkentin elektrik sağlayıcılığını üstlenen EDAŞ, elektrik hatlarında gerçekleştirdiği bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Peki, 3 Ağustos Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 3 Ağustos Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…