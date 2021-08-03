Berkay konseri mest etti... Berkay'ın Kızı Arya'da Babasının Konserindeydi!

Berkay, 'TURKCELL YILDIZLI GECELER' konserleri Türkiye’nin en yeni, en genç etkinlik mekanı Turkcell Vadi Açıkhava’da sezonun ilk İstanbul konserinde sevenleriyle buluştu.

Alkışlar ve ıslıklar eşliğinde sahneye çıkan sevilen sanatçı Berkay, “Gelenler, gelmeyenlere, bilenler, bilmeyenlere anlatsın. Hiç birimizin keyfi yerinde değil biliyorum. Ama ben bu kısa süre içinde size her şeyi unutturacağıma söz veriyorum. Bütün o sıkıntıları bir kenara bırakmanızı istiyorum. İki saat boyunca bana emanetsiniz. Kafanıza takılan her şeyi lütfen bırakın' diye konuştu.

Dünden, bugüne kadar hit olmuş şarkıları dışında sahne de söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuvarı, sahne şovuyla beğeni toplayan Berkay enerjisiyle İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı.

İki saat sahnede kalan Berkay, hayranlarının yoğun isteği üzerine yeniden sahneye döndü. Berkay , ‘Karnaval’ şarkısını seslendirdikten sonra teşekkür ederek konserini sonlandırdı.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserinde kendisine eşlik eden 15 kişilik orkestrası ile Berkay, 5 Eylül Bursa Açıkhava Tiyatrosu, 8 Ekim İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konserlerine devam edecek.

Berkay’ın büyük kızı Arya , annesi ile konseri izleyenler arasındaydı. Arya’nın en sevdiği şarkı ‘Deli Et Beni’ yi söylen Berkay’ın kızı ile diyalogları seyirciden dakikalarca alkış aldı.