Berkay konseri mest etti... Berkay'ın Kızı Arya'da Babasının Konserindeydi!
Berkay, 'TURKCELL YILDIZLI GECELER' konserleri Türkiye’nin en yeni, en genç etkinlik mekanı Turkcell Vadi Açıkhava’da sezonun ilk İstanbul konserinde sevenleriyle buluştu.
Berkay, 'TURKCELL YILDIZLI GECELER' konserleri Türkiye’nin en yeni, en genç etkinlik mekanı Turkcell Vadi Açıkhava’da sezonun ilk İstanbul konserinde sevenleriyle buluştu.
Alkışlar ve ıslıklar eşliğinde sahneye çıkan sevilen sanatçı Berkay, “Gelenler, gelmeyenlere, bilenler, bilmeyenlere anlatsın. Hiç birimizin keyfi yerinde değil biliyorum. Ama ben bu kısa süre içinde size her şeyi unutturacağıma söz veriyorum. Bütün o sıkıntıları bir kenara bırakmanızı istiyorum. İki saat boyunca bana emanetsiniz. Kafanıza takılan her şeyi lütfen bırakın' diye konuştu.
Dünden, bugüne kadar hit olmuş şarkıları dışında sahne de söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuvarı, sahne şovuyla beğeni toplayan Berkay enerjisiyle İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı.
İki saat sahnede kalan Berkay, hayranlarının yoğun isteği üzerine yeniden sahneye döndü. Berkay , ‘Karnaval’ şarkısını seslendirdikten sonra teşekkür ederek konserini sonlandırdı.
Biletleri günler öncesinden tükenen konserinde kendisine eşlik eden 15 kişilik orkestrası ile Berkay, 5 Eylül Bursa Açıkhava Tiyatrosu, 8 Ekim İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konserlerine devam edecek.
Berkay’ın büyük kızı Arya , annesi ile konseri izleyenler arasındaydı. Arya’nın en sevdiği şarkı ‘Deli Et Beni’ yi söylen Berkay’ın kızı ile diyalogları seyirciden dakikalarca alkış aldı.
03 Ağu 2021 - 08:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.