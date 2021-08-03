- 03 Ağu 2021 - 08:20 G: 03 Ağu 2021 - 08:42

Esra Erol Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Esra Erol Üniversite Okudu Mu? Esra Erol'un Gerçek Mesleği Ne?

Yüzü ATV ekranları ve evlendirme programları ile özleşen Esra Erol, 2015’ten bu yana yayın hayatına devam eden Esra Erol’da programının yeni sezonu için geri sayıma başladı. Sizde detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...

Yüzü ATV ekranları ve evlendirme programları ile özleşen Esra Erol, 2015’ten bu yana yayın hayatına devam eden Esra Erol’da programının yeni sezonu için geri sayıma başladı. Geçmişte sunduğu programlardan farklı bir formata sahip olan Esra Erol’da ile milyonların kalbinde taht kuran başarılı sunucu, bu kez sessiz çığlıkları duyurmaya, yardıma ihtiyacı olanlara el uzatmaya kendisini adadı. Peki, Esra Erol kimdir, nasıl ünlü oldu? Esra Erol üniversite okudu mu? Esra Erol'un gerçek mesleği ne? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

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03 Ağu 2021 - 08:20 - Dizi Haberleri

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