Ripple Davasında İşler Karışıyor! Brad Garlinghouse’un Avukatları Saldıraya Geçti!

Brad Garlinghouse’un avukatları SEC’in iddialarını çürütmek için önemli bir adım attı. Ripple bu davayı bir hayatta kalma mücadelesi gibi gördüğü için tüm gücüyle çalışıyor. Davanın en büyük kaybedeni ise aylardır Ripple (XRP) yatırımcısı oluyor. Fiyatı baskılanan XRP son boğa dahil birçok yükseliş trendini bu baskı sebebiyle kaçırdı.

Ripple (XRP) Davası

XRP yatırımcılarının adım adım takip ettiği dava fiyat üzerinde ciddi etki potansiyeli sahip. Davanın Ripple lehine sonuçlanması XRP fiyatını oldukça olumlu etkileyecek. SEC ise bu davanın kendi lehlerine sonuçlanması ve diğer davalara emsal olması için çalışıyor. Yatırımcıları korumak için bu denli çalıştıklarını defalarca açıklayan SEC yetkilileri en yetkin elemanlarını bu alanda kullanıyor.

Bugün New York’un Güney Bölgesi’nde sunulan mahkeme belgelerine göre, Garlinghouse’un hukuk ekibi Binance Holdings Limited’den bazı belgelerin istenmesini talep etti. Mahkemeden Cayman Adası Merkez Otoritesine bir mektup yazmasını isteyen Ripple avukatları gelecek bilgiler ışığında savunmalarını güçlendirmeyi umuyor.

SEC bildiğiniz üzere dünyanın dört bir yanında 357 Milyon XRP Token satıldığını ve bunun gerekli izinler olmadan, yatırımcıları mağdur edecek şekilde yapıldığını savunuyor. Ripple avukatları ise bu suçlamayı reddediyor. Avukatlar 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın Beşinci Bölümüne atıfta bulunarak “yurt dışında” yapılan satışların SEC’in yetki kapsamı olmadığında ısrar ediyor. Global borsalardaki herkese açık verilerde dahi bu satışların ezici çoğunlukla ABD dışında yapıldığı biliniyor. Binance ve diğer global borsaların belge paylaşması halinde, SEC mahkeme karşısında zor durumda kalabilir.

Dava Devam Ediyor

Garlinghouse ve kurucu ortak Chris Larsen’a karşı Aralık 2020 tarihinde açılan “kayıtsız menkul kıymet satışı” davası yeterince dallanıp budaklandı. SEC ve Ripple avukatlarının talepleri davanın daha da karmaşık hale gelmesine sebep oluyor. Kimi zaman SEC köşeye sıkışıp ekibindeki uzman bilirkişileri konuşturmak isterken, kimi zaman Ripple avukatları zor durumda kalıyor.

Ripple avukatları XRP’nin BTC ve ETH gibi bir kripto varlık olduğunu, menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğini ısrarla savunuyor. Son zamanlarda ise bu argümana ek olarak ellerini güçlendirmek için satışların önemli kısmının yurt dışında yapıldığını dillendirmeye başladılar. Elbette mahkeme tarafından bunun teyit edilmesi Ripple tarafının elini güçlendirecek. Davanın keşif süreci her ne kadar uzamış olsa da 15 Ekime kadar bu aşamanın geçilmesi hedefleniyor. Elbette bu tarihten önce Binance gibi global borsalardan mahkemenin veri istemesi, Ripple’ın davayı kazanma ihtimalini de olumlu etkileyecek.