Analistler Açıkladı! Ağustos Ayında Bitcoin'i Neler Bekliyor? İşte Detaylar...
Bitcoin’in sadece spot ticaretine göre fiyatlandığına dair bazı inançlar bulunuyor. Bununla birlikte, belkide 2021 boğasının sebebi olan türev piyasalarının da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Üzerinde türev borsaların tonla ağırlığını taşıyan Bitcoin için, uzman analistin vadeli sözleşmelere dikkat çektiği analizlerini inceliyoruz…
“Put/Call” oranı BTC için neler söylüyor?
Alıcılara belirli bir tarihte veya daha önce önceden belirlenmiş bir fiyattan satın alma hakkı veren “Call sözleşmeleri” fiyat artışıyla ilişkilidir. Bunlardan “Put” sözleşmesi de, yatırımcıların bir fiyat düşüşü için riskten korunduğu sözleşmelerdir. Doğal olarak, belirlenen kripto para biriminde bir atış gözlemleniyorsa, bu “Call” tarafının piyasaya hakim olduğunu göstermektedir. Put/Call oranı ne kadar yüksekse, o kadar olumsuzluğa işaret etmektedir, satıcı tarafı daha baskındır.
Bitcoin vadeli işlemleri neye işaret ediyor?
Geçtiğimiz saatlerde, piyasalarda genel olarak günlük hacimlerin düştüğü gözlemlenirken, “Vadeli İşlemler Açık Faiz“leri yeni bir adım atıyor gibi görünüyordu. Aynı zamanda, 25 Temmuz’da gözlemlenen artış dışında, BTC OI, yazının yazıldığı sıralarda 75 günün en yüksek seviyesindeydi. Analiste göre bu durum, özellikle daha yüksek bir OI piyasada daha fazla yatırımcı çekeceğinden, normal bir işaretten daha fazlasıdır. Ve, grafiklerde boğa rallisinin sürdürülmesine de yardımcı olabilir.
03 Ağu 2021 - 10:56 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.