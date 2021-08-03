Analistler Açıkladı! Ağustos Ayında Bitcoin'i Neler Bekliyor? İşte Detaylar...

“Put/Call” oranı BTC için neler söylüyor?

Alıcılara belirli bir tarihte veya daha önce önceden belirlenmiş bir fiyattan satın alma hakkı veren “Call sözleşmeleri” fiyat artışıyla ilişkilidir. Bunlardan “Put” sözleşmesi de, yatırımcıların bir fiyat düşüşü için riskten korunduğu sözleşmelerdir. Doğal olarak, belirlenen kripto para biriminde bir atış gözlemleniyorsa, bu “Call” tarafının piyasaya hakim olduğunu göstermektedir. Put/Call oranı ne kadar yüksekse, o kadar olumsuzluğa işaret etmektedir, satıcı tarafı daha baskındır.

Yazının yazıldığı sıralarda “Put/Call” oranı 8 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Bu oran en son Aralık 2020’de gözlemlendi ve BTC 60.000 dolara yükselmeden hemen önce, Nisan ayında gördüğümüzden çok daha yüksek görünüyordu. Bu oranın fiyatla ilişkisini buradan inceleyebilirsiniz:

Ek olarak, para transferi platformu Strike tarafından elde edilen verilere göre, “Call” tarafının “Put” tarafından daha fazla sözleşme sahip olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Bu oran özellikle 45.000 ile 55.000 dolar aralığında daha belirgin gözlemlenebiliyor. Yazım sırasında 39.700 dolardan işlem görüyordu. Bugün çoğunlukla 40.000 dolar direncinin altında zaman geçirdi ve şimdi yakınlaşmaya başlıyor. Bu nedenle, uzman analist “Shrivastava”ya göre hareket yukarı yönlü devam ederse, yukarıda belirtilen aralığın daha düşük seviyeleri Bitcoin için Ağustos ayının sonuna kadar ulaşılabilir olabilir.

Bitcoin vadeli işlemleri neye işaret ediyor?

Geçtiğimiz saatlerde, piyasalarda genel olarak günlük hacimlerin düştüğü gözlemlenirken, “Vadeli İşlemler Açık Faiz“leri yeni bir adım atıyor gibi görünüyordu. Aynı zamanda, 25 Temmuz’da gözlemlenen artış dışında, BTC OI, yazının yazıldığı sıralarda 75 günün en yüksek seviyesindeydi. Analiste göre bu durum, özellikle daha yüksek bir OI piyasada daha fazla yatırımcı çekeceğinden, normal bir işaretten daha fazlasıdır. Ve, grafiklerde boğa rallisinin sürdürülmesine de yardımcı olabilir.

Son olarak, Bitcoin’in belirli fiyat seviyelerine ulaşma şansının altını çizen olasılık endeksi, 42-55.000 dolar aralığını işaret ediyor. İndikatörlere göre BTC’nin 44.000 dolara ulaşması için %33, 45.000 dolar için %30 ve 46.000 dolara ulaşmak için %37 şansı var. Ek olarak, 50-55.000 dolar için bu oran %28.3’tür. Analiste göre bunun anlamı, Bitcoin’in 44.000 dolar direncini kırması ve yakında bir ralli yapmasını bekleyen çok sayıda yatırımcıya işaret etmesidir. Bu seviyelere ulaşması durumunda, Bitcoin yatırımcıları önümüzdeki dönemlerde iyi zamanlar geçirebilir.