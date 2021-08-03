Binance Kullananlar Dikkat! Ethereum İşlemleri Durduruluyor! Tedbir Alın!

Türkiye saatiyle 14:55’te gelmesi beklenen güncelleme için Perşembe gününe işaret ediliyor. Londra hard forku uzun süredir Ethereum (ETH) yatırımcıları tarafından heyecanla bekleniyordu. Özellikle fiyattan da beklentinin ne denli yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bir süredir ilk defa Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) karşısında değer kazanıyor.

Binance Ethereum (ETH) Transferini Durduracak

Popüler kripto para borsası oluşabilecek fiyat oynaklığından dolayı kısa süreliğine de olsa hard fork sırasında Ethereum (ETH) transferlerini askıya alacak. Perşembe günü 14:45’te başlayacak kısıtlama için net bir bitiş saati bildirilmiyor. ETH ve ERC-20 işlemleri de bu saat itibariyle askıya alınacağı için bir sürprizle karşılamamak adına önceden işlemlerinizi yapmanız gerekir.

Binance gerekli tüm teknik desteği sağlayacağını taahhüt ediyor yani sizin ekstra bir şey yapmanız gerekmiyor. Eğer 12.965.000’inci blokta gerçekleşecek güncelleme yeni bir token üretmez veya herhangi bir teknik sorun oluşmazsa kısa süre içinde işlemler yeniden aktifleştirilecek.

Ethereum London Hard Fork’una saatler kaldı.

Zincir Ayrışırsa Ne Olacak?

Eğer Ethereum zinciri birbirine rakip olacak şekilde ikiye ayrılırsa yani güncellemeyi destekleyenler ağı bölmeyi başarırsa ne olacak? Böyle bir durumda ise Binance borsası kullanıcılarına en fazla işleyen zincirden 1:1 ETH verecek. Binance ilerleyen süreçte bu zincir ayrışmasıyla ilgili kararını değiştirebileceğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerde bu hard forkun olumsuz yönlerinden bahsetmiştik. Eğer zincir ikiye bölünür ve azınlık olan bölüm madencilerden yeterli desteği alırsa işler karışabilir. Yani bu güncellemenin fiyat olumlu olduğu kadar potansiyel olumsuz etkileri de bulunuyor.

Spot ticareti devam edecek, yani Ethereum alıp satabileceksiniz. Ancak güncelleme sırasında fiyat son derece oynak olacağı için bu zaman diliminde ticaret yapmamanız avantajınıza olabilir. Fiyatta ani iniş ve çıkışlar yaşanabilir.

Ethereum yatırımcılarını özellikle uykusuz günler bekliyor. Tahmini 14:55’te gelmesi beklenen güncellemenin birkaç saat erken veya geç gelmesi mümkün olabilir.

Kripto para piyasaları yüksek risk içeren bir alandır özellikle bu tarz büyük güncellemeler fiyat üzerinde ciddi balonlar oluşturabilir. Tüm bu sebeplerden dolayı eğer Ethereum (ETH) ticareti yapacaksanız bunları bilmenizde fayda var.