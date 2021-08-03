Bitcoin Adreslerinde Artış! Aktif Adres Sayısı Bakın Ne Kadar Arttı?

Son iki hafta içerisinde kripto para piyasasında yenilenen yükseliş eğilimi ile birlikte kripto paralara yönelim tekrar artmaya başladı. Temmuz ayı sonlarına doğru daha fazla kullanıcı, piyasa değerine göre dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin işlemlerine yöneldi.

Glassnode: Aktif Kullanıcı Sayısı Artıyor

Glassnode’dan elde edilen verilere göre Bitcoin’in, temmuz ayının son haftasında aktif adresler açısından kayda değer bir artışta olduğu görülüyor. Glassnode analitik verilerine göre aktif BTC varlıklarının haftalık bazda 250.000’den 325.000 aktif kullanıcıya yükseldiği görülüyor. Bu oran %30’luk bir artış anlamına geliyor.

Glassnode’un aktif Bitcoin varlıklarının yedi günlük hareketli ortalama istatistiklerine bakıldığında, aktif Bitcoin varlıklarının sayısının ocak ayında 425.000 olduğu görülüyor. Bu sayı ise temmuz başında %41’lik düşüşle 245.000 adresin altına geriledikten sonra temmuz ayının son haftasında kaydedilen en büyük haftalık artış olarak verilere yansıdı. Ayrıca Glassnode, Bitcoin etkinliğinin şu an ki mevcut seviyesinin, Bitcoin’in 11.300 dolar civarında işlem gördüğü Temmuz 2020’de korunan seviyelere tekabül ettiğini belirtti. Aktif Bitcoin kullanıcılarında önemli bir artışın yanı sıra, BTC yatırımcıları temmuz ayı sonlarında daha büyük miktarlarda kripto para biriktiriyor.

Sentiment: Bitcoin Adreslerindeki BTC Miktarı Tarihi Zirvesinde

Analitik şirketi Santiment’in verilerine göre, 100 ila 10.000 BTC depolayan adreslerde tutulan Bitcoin miktarı, 1 Ağustos itibariyle 9,23 milyon Bitcoin’e (364 milyar dolar) ulaştı. Kripto para piyasası verileri için BTC adreslerinde tutulan BTC miktarı bu yatırımcı grubu baz alındığında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bir önceki en yüksek seviye, Bitcoin fiyatı 64.000 dolar seviyesine ulaşmadan, yani tüm zamanların en yüksek fiyat seviyesini görmeden bir hafta önce 5 Nisan’da gerçekleşmişti. Sentiment’in analizinde şu ifadeler yer aldı:

“Son dört hafta içinde BTC adresleri yaklaşık 170.000 BTC daha biriktirdi. Bu şaşırtıcı hız en son Aralık 2020’nin sonlarında görülmüştü. Böyle bir durum 2021’de fiyatların 29.000 dolardan 40.800 dolara sıçradığı devasa boğa rallisinin başlamasından hemen önce yaşandı.”

Bitcoin fiyatlarında son 10 gün içerisinde kısa ama momentumu kuvvetli bir ralli yaşanmıştı. 21 Temmuz’dan itibaren yaşanan 8 günlük ralli sonucunda BTC fiyatları 29,500 dolar seviyelerinden 42,300 dolara kadar yükselmişti. Bu yükselişte Tesla CEO’su Elon Musk’ın 22 Temmuz’da diğer firması SpaceX’in de Bitcoin’e sahip olduğunu açıklamasının ardından BTC’nin istikrarlı şekilde ivme kazanmıştı. Elon Musk ayrıca Tesla’nın artan yüzdesine atıfta bulunarak araç alımları için kripto para ödemelerine devam etmeyi planladığını söyledi.