İbrahim Tatlıses Hayranlarının Resmen Gözleri Pörtledi! Devletten Öyle Bir Hamle Geldi ki, Neye Uğrandığı Şaşırıldı! Şoke Eden Karar Çıktı…

Yıllar sonra yine İbo Show programıyla ekranlara dönen İbrahim Tatlıses için öyle bir karar çıktı ki Tatlıses’in gözleri yerinden pörtledi! Peki İbrahim Tatlıses’i bile şoke eden o karar ne? Tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor…

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