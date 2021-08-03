03 Ağu 2021 - 15:25 Güncelleme: 03 Ağu 2021 - 16:10
İbrahim Tatlıses Hayranlarının Resmen Gözleri Pörtledi! Devletten Öyle Bir Hamle Geldi ki, Neye Uğrandığı Şaşırıldı! Şoke Eden Karar Çıktı…
2011 Yılında İbo Show çıkışı silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses’in gözleri yerinden oynadı! Devlet tarafından öyle bir hamle geldi ki neye uğradığını şaşırdı! İşte İbrahim Tatlıses’i şoke eden karar…
Yıllar sonra yine İbo Show programıyla ekranlara dönen İbrahim Tatlıses için öyle bir karar çıktı ki Tatlıses’in gözleri yerinden pörtledi! Peki İbrahim Tatlıses’i bile şoke eden o karar ne? Tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.