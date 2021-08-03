- 03 Ağu 2021 - 18:51 G: 03 Ağu 2021 - 19:06

Emre Kınay Öyle Bir İsyan Etti ki; Sesi Dünya’nın Diğer Ucundan Duyuldu! “Hiç mi Utanmıyorsunuz” Yazıklar Olsun! Herkes Emre Kınay’ı Konuşuyor…

Pek çok başarılı yapımda yer alan Emre Kınay öyle bir isyan etti ki…Avaz Avaz isyan eden başarılı oyuncunun sesi dünyanın diğer ucundan duyuldu! ‘’Hiç mi utanmıyorsunuz? Yazıklar Olsun!’’ dedi. Tüm sosyal medya Emre Kınay’ı konuşuyor.

Sinirlerine hakim Olamadı! Öyle Bir Konuştu ki…

Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve ilçelerinde çıkan yangın tüm Türkiye’yi derinden etkilemeye devam ediyor. İnsanların birbirine destek olarak içinden çıkmaya çalıştığı yaşanan bu olayda itfaiye ekipleri de sivil halk da perişan oldu. Uzanan yardım elleri çoktu. Emre Kınay bu duruma öyle bir isyan etti ki isyanı sosyal medyada popüler videolar arasına girdi. İşte Emre Kınay’ın o isyanı…

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03 Ağu 2021 - 18:51 Ankara- Yaşam

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