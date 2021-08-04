Yanan Orman Kendini Yeniler Mi? Yanan Ağaç Yeşerir Mi? Hangi Ağaç Dikilmeli?
28 Temmuz 2021 tarihinden bu yana devam eden Türkiye orman yangınları, vatandaşları büyük bir umutsuzluğa sürükledi. Binlerce hektar ormanlık alanın yok olduğu Türkiye'de bir çok kişi yanan ormanların kendini yenilebileceğini merak ediyor. İşte detaylar...
28 Temmuz 2021 tarihinden bu yana devam eden Türkiye orman yangınları, vatandaşları büyük bir umutsuzluğa sürükledi. Binlerce hektar ormanlık alanın yok olduğu Türkiye yangınlarının bir kısmı henüz kontrol altına alınamazken, yok olan doğa Türkiye’de yaşayan vatandaşları endişelendirmeye başladı. Öte yandan konuyla ilgili hemen başlatılan ağaçlandırma kampanyalarının zamanı, pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Peki, yanan orman kendini yeniler mi? Yanan ağaç yeşerir mi? Yanan ağaç yerine hangi ağaç dikilmeli? İşte, detaylar…
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04 Ağu 2021 - 00:07 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.