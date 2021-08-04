Yanan Orman Kendini Yeniler Mi? Yanan Ağaç Yeşerir Mi? Hangi Ağaç Dikilmeli?

28 Temmuz 2021 tarihinden bu yana devam eden Türkiye orman yangınları, vatandaşları büyük bir umutsuzluğa sürükledi. Binlerce hektar ormanlık alanın yok olduğu Türkiye yangınlarının bir kısmı henüz kontrol altına alınamazken, yok olan doğa Türkiye’de yaşayan vatandaşları endişelendirmeye başladı. Öte yandan konuyla ilgili hemen başlatılan ağaçlandırma kampanyalarının zamanı, pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Peki, yanan orman kendini yeniler mi? Yanan ağaç yeşerir mi? Yanan ağaç yerine hangi ağaç dikilmeli? İşte, detaylar…

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