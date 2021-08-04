Orta Asya’nın gözde ülkelerinden biri olan Kazakistan, Türkyie’ye coğrafi yakınlığı bulunan bölgeler arasında yer alıyor. Pek çok Türk’ün tatil rotasına giren Kazakistan, özellikle yazın gelmesi ile birlikte daha da merak edilir hale geliyor. Peki, Kazakistan'da aylık asgari ücret ne kadar 2021? Kazakistan gelişmiş bir ülke mi, zengin mi? Kazakistan'da ekmek ne kadar 2021? Kazakistan mı ucuz, Türkiye mi ucuz? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Kazakistan'da Aylık Asgari Ücret Ne Kadar 2021?



Bir ülkenin ekonomik durumunu belirlemede önemli bir faktör olan asgari ücret, Kazakistan’a taşınmayı düşünen vasıfsız işçilerin mutlaka bilmesi gereken öncelikli konular arasında yer alıyor. Peki, Kazakistan’da aylık asgari ücret ne kadar 2021? Öncelikle Kazakistan’ın para birimi Tenge olarak biliniyor. Türk Lirası’ndan daha değersiz olan Tenge para birimi, buradan giden bir vatandaş için herhangi bir cezbedici miktarı içermiyor. Öte yandan 2021 yılı için Kazakistan’da aylık asgari ücretin 37 bin 773 Tenge olduğu biliniyor. Bu miktar prim olarak her ne kadar Türkiye’nin asgari ücretinden yüksek olsa da Türk Lirası’na çevrildiğinde bugünün kuruyla sadece 747 lira 44 kuruş yapıyor. >>