- 04 Ağu 2021 - 12:58 G: 04 Ağu 2021 - 13:21

Esra Erol'da Hiç Başlamayacak mı Küfür Şoku Neler Yaşattı Ne Zaman Başlayacağını Duyanlar Şaşıp Kalıyor... Ah Be Evimizin Kızı, Neden...

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’un yeni sezona ne zaman başlayacağı herkes tarafından oldukça merak ediliyor. Eşi Ali Özbir’in sosyal medyadan paylaşmış olduğu küfürlü gönderiyle gündeme bomba gibi düşen Esra Erol’un yeni sezona ne zaman dönüş yapacağı herkes tarafından tartışılıyor.

Esra Erol Yeni Sezon ne Zaman Başlayacak?

Genelde evlilik programlarıyla bildiğimiz ve yıllardır sunuculuk yaparak ekranların tanınan yüzü haline gelen Esra Erol hayranlarını sabırsızlıkla bekletirken takipçileri ‘’Ab be evimizin kızı neden vermiyorsun şu tarihi?’’ şeklinde yorumlarda bulunuyor. Peki herkesin merakla beklediği Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol yeni sezon tarihi belli mi?

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04 Ağu 2021 - 12:58 Ankara- Yaşam

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