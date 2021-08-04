Esra Erol'da Hiç Başlamayacak mı Küfür Şoku Neler Yaşattı Ne Zaman Başlayacağını Duyanlar Şaşıp Kalıyor... Ah Be Evimizin Kızı, Neden...
Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’un yeni sezona ne zaman başlayacağı herkes tarafından oldukça merak ediliyor. Eşi Ali Özbir’in sosyal medyadan paylaşmış olduğu küfürlü gönderiyle gündeme bomba gibi düşen Esra Erol’un yeni sezona ne zaman dönüş yapacağı herkes tarafından tartışılıyor.
Genelde evlilik programlarıyla bildiğimiz ve yıllardır sunuculuk yaparak ekranların tanınan yüzü haline gelen Esra Erol hayranlarını sabırsızlıkla bekletirken takipçileri ‘’Ab be evimizin kızı neden vermiyorsun şu tarihi?’’ şeklinde yorumlarda bulunuyor. Peki herkesin merakla beklediği Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol yeni sezon tarihi belli mi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.