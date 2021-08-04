Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Ağu 2021 - 12:58

Esra Erol'da Hiç Başlamayacak mı Küfür Şoku Neler Yaşattı Ne Zaman Başlayacağını Duyanlar Şaşıp Kalıyor... Ah Be Evimizin Kızı, Neden...

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’un yeni sezona ne zaman başlayacağı herkes tarafından oldukça merak ediliyor. Eşi Ali Özbir’in sosyal medyadan paylaşmış olduğu küfürlü gönderiyle gündeme bomba gibi düşen Esra Erol’un yeni sezona ne zaman dönüş yapacağı herkes tarafından tartışılıyor.