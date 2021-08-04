İşte Size Güncel Bitcoin Analizi! Yön Nereye? Yeni Fiyat Beklentisi Ne?

Direnç: 45.000, 46.000 ve 47.000 dolar

Destek: 40.000, 39.000 ve 38.000 dolar

Bitcoin fiyat grafiği

Boğaların yukarı yönlü momentumu sürdürememesinden sonra Bitcoin (BTC), aşağı yönlü bir hareket başlattı. BTC fiyatı, 40.000 ila 42.451 dolar arasındaki direnç bölgeleri temizlendiğinde yukarı yönlü momentumunu sürdürebilir. Tabii BTC’nin fiyatının düşmesi ve düşüş trendini 36.000 doların en düşük seviyesine çekmesi de olası. Ancak 36.000 dolarlık destek de kırılırsa satış baskısı devam edebilir.

Yukarı yönde, eğer fiyat geri çekilir ve 36.000 dolarlık desteğin üzerine çıkarsa, bu yeni bir yükseliş trendinin başladığının işareti olarak yorumlanabilir. Şu sıra BTC 38.000 doların üzerinde kalmaya gayret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bazı milletvekilleri, Bitcoin madencilerinin ve kripto yazılım geliştiricilerinin yeni önerilen vergi kurallarına tabi olmayacağına dair güvence istiyor. Haberlere göre değişiklikler, kripto raporlama gereksinimlerine ilişkin daha sıkı kurallar, hükümete ek bir fon olarak 28 milyar dolar teklif edilmesi anlamına gelebilir.

Madencileri külfetli vergi raporlama gereksinimlerinden koruma çabaları, ABD merkezli madencilerin kapasitelerini artırmasıyla ortaya çıkıyor. Senatör Portman’ın bir sözcüsüne göre bu yasama dili, yazılım geliştiriciler ve kripto madencileri gibi aracı olmayanları IRS raporlama yükümlülüklerine uymaya zorlamıyor.

BTC/USD fiyatı hâlâ 38.000 doların üzerinde işlem görüyor. 2 Ağustos’ta izlenen bir mum gövdesi %61,8 Fibonacci düzeltme seviyesini test etti. Geri çekilme, Bitcoin’in düşeceğini, ancak 1.618 Fibonacci uzantısı seviyesinde veya 37.794,40 dolar seviyesinde tersine dönebileceğini gösteriyor.