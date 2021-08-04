Eski Monero Geliştiricisi Göz Altına Alındı! Monero'da Neler Oluyor?

Monero'nun (XMR) "Fluffypony" olarak da bilinen eski geliştiricisi Riccardo Spagni, geçtiğimiz ay Güney Afrika'da 2009-2011 arasında işlediği iddia edilen dolandırıcılık suçu nedeniyle Nashville, Tennessee'de gözaltına alındı.

Spagni, mahkeme belgelerine göre Nashville'de Meksika'ya uçan özel jeti yakıt almak için durduğu sırada gözaltına alındı. Spagni, şu anda ABD Adalet Bakanı'nın gözetiminde tutuluyor.

Gözaltı, dolandırıcılık suçlamasıyla iade edilmesini isteyen Güney Afrika hükümetinin talebiyle gerçekleştirildi. Spagni'nin Monero'daki rolüyle ilişkili olmayan suçlamalar, Cape Cookies adlı şirketteki bilgi teknolojileri müdürü pozisyonundaki eski rolüyle ilgili olduğu söyleniyor. Mahkeme belgelerinde şöyle belirtildi:

Cape Cookies'in çalışanı olan SPAGNI, bir başka şirket olan Ensync'ten satın aldığı bilgi teknolojileriyle ilişkili ürün ve hizmetlerin faturasını ortadan kaldırdı. SPAGNI, daha sonra şirketin KDV numarası ve banka hesabı bilgilerini kullanarak sahte faturalar oluşturdu ve bu faturalarda satın aldığı ürün ve hizmetlerin fiyatlarını şişirdi.

Güney Afrika hükümeti, söz konusu faturaların Ensync'in gerçek banka hesabı yerine, Spagni tarafından açılan ve yalnızca onun tarafından kontrol edilen bir Banka hesabını içerdiğini ileri sürdü.

Davayla ilgilenen savcı Mary Jane Stewart, Spagni'nin kaçma riski nedeniyle kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesini talep etti. Spagni'nin 800 bin dolarlık saatine ek olarak, ciddi miktarda kripto varlığa sahip olduğu da söyleniyor.

5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek duruşmada, Spagni'nin gözaltının sürüp sürmeyeceğine karar verilecek.

Geliştirici, Güney Afrika'da suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.