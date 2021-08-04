Ethereum'da Heyecan Yüksek! Geri Sayım Başladı! Londra Yıkılacak!

Ethereum London hard fork’unda geri sayım başladı!

Ethereum Blockchain’inin Londra hard forkundan geçmesi planlanıyor ve birkaç borsa, hard fork başarıyla dağıtıldıktan sonra kullanıcıların fonlarının güvende kalmasını sağlamak için önlemler alıyor.

3 Ağustos 2021 ve 5 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşmesi tahmin edilen hard forkla iki senaryonun gerçekleşmesi muhtemel: ya zincir bölünecek ve yeni bir tokenle rekabet eden bir ağ olacak ya da yeni tokenler oluşturulamayacak ve çoğu borsa, hard forktan sonra para çekme ve para yatırma gibi ETH ve ERC-20 tokenleri işlemlerine devam edecek.

Borsalar hard fork’a nasıl hazırlanıyor?

Binance, 05.08.2021 tarihinde ETH ve ERC-20 tokenlerinde yatırma ve çekme işlemlerini askıya alacağını duyurdu. Bu, hard fork sırasında aşırı fiyat oynaklığına yol açabilecek yeni bir token oluşturulursa alım satım risklerinin azaltılmasını sağlamak içindir. Bu durumdan, spot ve marjin ticareti gibi bazı Binance ürünleri etkilenmeyecek. Ancak borsa, hard fork sırasında fiyat oynaklığı genellikle yüksek olduğu için kullanıcıları önlem almaları konusunda uyardı.

Binance Kripto Kredileri 42 saat süreyle askıya alınacak. Kripto borsası OKEx, ETH bölünür ve yeni bir token oluşturulursa, platformun kullanıcılara zincirden ETH ödünç vereceğini söyledi. Ayrıca kullanıcıları 10 dakika süren anlık görüntü süresi boyunca ETH aktarmamaları konusunda uyardı. Kripto borsası OKEx, konuya yönelik şu yorumda bulundu:

Ayrıca, 12.965.000 blok yüksekliğindeki ETH bakiyelerinin anlık görüntüsüne veya yaklaşık 05.08.2021 tarihi temelinde, kullanıcılara azınlık zincirindeki tokeni 1:1 oranında ödünç vereceğiz.

OKEx CEO’su: Uzun vadede hard fork iyi…

En son hard fork hakkında yorum yapan OKEx CEO’su Jay Hao, şunları söyledi: