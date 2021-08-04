Ethereum'da Nefesler Tutuldu! Hard Fork’u London ve EIP-1559 Ne Zaman Aktif Edilecek?

Ethereum Hard Fork’u Ne Zaman?

Etherscan verilerine ve Ethereum Foundation tarafından yapılan açıklamaya göre büyük güncelleme 12.965.000 blok kazıldığında gerçekleştirilecek. Şu an için bunun gerçekleşmesine 7.530 blok kalmış gibi gözüküyor.

Mevcut kazım hızına ve hash rate’e göre ise bunun gerçekleşmesine 12.00 itibarıyla 1 gün, 3 saat kalmış durumda. Söz konusu güncellemenin 5 Ağustos tarihinde TSİ 15.00 itibarıyla gerçekleşmesi beklenebilir. Bunun fiyatı anında etkilemesi bazı yatırımcılar tarafından beklense de uzmanlara göre beklenen olmayabilir.

Kripto para sektöründe özellikle büyük güncellemeler yaklaştığında ve fiyat artarken güncellemenin tarihi geldiğinde fiyatın sert düştüğü biliniyor. Bunun için “buy the rumors, sell the news” kalıbı da kullanılmakta. Bu durumda fiyatın yarına kadar yükselmesi veya olumlu bir ivme çizmesi beklenebilir. 5 Ağustos tarihinde ise hard fork ile beraber fiyatın hafif bir düşüş yaşaması beklenen sonuçlar arasında yer alacaktır.

London güncellemesi ile beraber gelecek olan EIP-1559 ise an itibarıyla ağda %4 deflasyon etkisine sahip olacak. Uzmanlar için bunun etkisi kısa vadeden çok uzun vadeli olacak ve Bitcoin’in blok ödülü yarılanmasına benzer bir gelişme görülebilir.