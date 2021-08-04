Bu Analistin Dediği Tutar! Ethereum Büyük Bir Boğa Hazırlığında! Planınızı Yapın!

Yakından takip edilen kripto analisti Nicholas Merten, Ethereum’un (ETH) yeni bir boğa piyasası aşamasına geçmeye hazırlandığını düşünüyor.

ETH Boğaya Mı Hazırlanıyor?

Yaptığı yeni açıklamalarda Merten, Ethereum’un diğer tüm kripto varlıklarına göre ETH’nin pazar payını gösteren piyasa hakimiyetine dayanarak yaptığı açıklamalarda ETH’nin boğa hazırlığında olduğunu dile getirdi. Analist Ethereum‘un pazar hakimiyetinin, kritik bir direnç noktasında olduğunu ve bu noktanın kırılması ile yeni bir rallinin başlayacağını belirtiyor.

Merten konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Ethereum’un piyasa hakimiyetini korumak için mücadele etmesi ya da önemli seviyeyi geride bırakması için genellikle Mart ve Mayıs 2017 arasında burada gördüğümüz bir direnç aralığında, yaklaşık %19 ila %20 aralığında duruyor. Bu durum bahsi geçen seviyenin gerçekten izlememiz gereken kritik bir ölçü olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Analistin açıklamalarına göre bu seviyenin aşılması %32’lik bir piyasa hakimiyetini ve %50’lik bir artışı beraberinde getirebilir. Çünkü Ethereum’un pazar hakimiyetindeki artış, önde gelen akıllı sözleşme platformunun diğer kripto varlıklarından daha hızlı değer kazandığını gösteriyor.

EIP 1559 ve Fiyat Etkisi

Analist ayrıca, işlem ücretlerinin bir kısmını yakacak olan ve çok beklenen yükseltme olan Ethereum’un EIP-1559‘unun, ETH üzerinde deflasyonist baskı uygulayarak fiyat için yükseliş durumuna yardımcı olabileceğini söylüyor.

Yapılan açıklamalara göre güncelleme ile birlikte ETH arzında düşüş yaşanacak ve talep aynı kalsa dahi fiyat yukarı yönlü etkilenecek. Fiyat artışı için ağda yeterli aktivite olduğunu dile getiren Merten, piyasa hacmi bakımından en büyük altcoin’in eninde sonunda deflasyonist bir varlığa dönüşeceğini de sözlerine ekliyor.

Dolayısıyla Merten’e göre Ethereum fiyatı yakın vadede ciddi bir boğa piyasası hazırlığında bulunuyor. Ayrıca analistlerin bazılarının 2021 yılı bitme