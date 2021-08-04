Tam Tamına 250 Bin XRP Transferi! Bunun Anlamı Nedir? Ripple'da Neler Oluyor?
Büyük kripto para hareketlerini izleyen Whale Alert platformu tarafından yakın zamanda paylaşılan Blockchain verileri, son 15 saat içinde şaşırtıcı bir şekilde 250 milyon XRP tokeninin Bitstamp borsasına aktarıldığını gösterdi. İşte detaylar...
250 milyon XRP hareket halinde
Son 15 saat içinde Whale Alert ekibi, merkezi Lüksemburg’da bulunan Bitstamp kripto ticaret merkezine gönderilen 250 milyon XRP tespit etti.
İşlem anonim bir gönderici tarafından yapıldı; ancak XRP analitik hizmeti Bithomp tarafından sağlanan ayrıntılar, büyük miktarda kriptonun Uphold borsası tarafından aktarıldığını gösteriyor. Hareket halindeki XRP 177.293.560 dolar değerinde.
Ripple, Huobi’ye milyonlarca XRP göndermeye devam ediyor
Müşterilerine ve ortaklarına XRP sağlamanın bir parçası olarak, Ripple blockchain teknoloji sağlayıcısı, Çin merkezli Huobi borsasına kripto göndermeye devam ediyor. Son üç gün içinde, San Francisco merkezli teknoloji devi 5.390.100 XRP’yi Çin kripto borsasına üç ayrı işlemle taşıdı.
Ripple, Jed McCaleb’e 182,3 milyon XRP gönderdi
1 Ağustos’ta Ripple, kurucu ortağı ve eski baş teknoloji sorumlusu Jed McCaleb’e başka bir kripto zulasını devretti. O gün, decacorn 182,3 milyon XRP’yi tacostand dijital cüzdanına taşıdı.
McCaleb, şirketin gelecekteki gelişimi konusunda diğer kurucu ortak Christopher Larsen ile bir anlaşmaya varamadıktan sonra 2013 yılında Opencoin’den ayrılmıştı. Jed, tazminat olarak taksitler halinde toplam 8milyar XRP alacak.
McCaleb, 6 Temmuz’da Ripple’dan 291,5 milyon XRP almıştı. Temmuz ayında piyasaya 150 milyondan fazla XRP attı ve Mayıs ayında da 453 milyon XRP sattı.
Topluluk, McCaleb’in XRP varlıklarının, paralarını ne kadar hızlı sattığına bağlı olarak Ağustos ayının sonunda veya Eylül ayında sıfıra düşmesini bekliyor.
Bu haberin yazıldığı esnada altıncı en büyük kripto para birimi XRP, CoinMarketCap tarafından sağlanan verilere göre 0,7061 dolardan işlem görüyor.
04 Ağu 2021 - 16:09 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.