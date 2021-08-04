Bitcoin Yatırımcılarının Tepkisi Ne? Nasıl Davranıyorlar? Artış Gelecek Mi?

Profesyonel Traderlar Nasıl İlerliyor?

Bitcoin’i 40 bin doların altında toplayan yatırımcıların fazlalığı göze çarpıyor. Bunun yanında 40 bin doların altında kaldıraçlı işlemlerde etkin olduklarını söylemek mümkün. Genel anlamda 40 bin doların üzerine çıkmadan önce fazlası ile long pozisyon olduğu ortadaydı. Bu pozisyonların 42 bin dolar seviyelerinden döndüğümüzde kapatılıp kapatılmadığı bilinmiyor. Ancak 40 bin doların altındayken bir long işlem yoğunluğu olduğu ortada. Özellikle 34 bin dolar seviyesinin üzerinde bir kaldıraçlı işlem yoğunluğu görülebiliyor. Bu kripto para piyasasındaki profesyonel traderların artış beklentisi içinde olduğunu gösteren hareketlerden biri diyebiliriz.

Ayılar ve Boğalar Savaşıyor!

Kripto paralar için 11 gün süren bir ralli gördük. Düşüşün ardından tepki alarak peşinden neredeyse tüm piyasayı sürükleyen BTC doğal olarak bir düzeltmeye girdi diyebiliriz. Bu şekilde bir yükselişin ardından bu düzeltme birçok yatırımcı tarafından beklenen bir hamleydi. Borsalardaki kaldıraçlı işlemlerin kullanımına bakarsak şu an longcuların elinin güçlü olduğunu söylemek mümkün. Bu sebeple bu geri çekilmeye birçok kişinin düşüşten çok düzeltme diyebildiğini görüyoruz. 42 bin dolar seviyelerinden ret yiyerek gerilememizin ardından şu an 37900 dolar seviyelerinde olan Bitcoin için longcuların daha sıcak baktığını söyleyebiliriz.

Analistlerin Bitcoin Hakkında Fikirleri!

Kripto para uzmanları ve analistler genel anlamda Bitcoin’in normal karşılanabilecek bir geri çekilme yaşadığını belirtiyorlar. Verilere bakıldığında long işlemlerin fazla olması da insanların piyasada artış yaşayacağına güvendiğinin bir göstergesi diyebiliriz. Bu sebeple analistlerde longların daha ağır bastığını ve daha güçlü bir ele sahip olduklarını söylüyorlar. Bitcoin’in olumsuz haberler ile karşı karşıya kalmaması halinde bunun tüm piyasaya daha olumlu yansıyacağı da bekleniyor. Analistlerin genel itibari ile destekleri kaybetmemesi ve FUD etkisi yaratacak bir olayın meydana gelmemesi halinde olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple büyük yatırımcıların hareketlerini ve gündemi takip etmek de işimize yarayabilir.