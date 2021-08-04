Ünlü Kahin Yine Şok Etkisi Yaptı! "Ethereum ve 4 Coin Zirve Yapacak!"

Michael van de Poppe: Ethereum için iki kritik seviyeye bakıyorum

Kripto analisti Michael van de Poppe, 361.300 Twitter takipçisine, boğaların ETH fiyatını yükseltmek için devreye girebileceği Ethereum için iki kritik seviyeye baktığını söyledi. Michael van de Poppe konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Ethereum, yeni bir yüksek seviye ile buradaki trendi de değiştiriyor. Devam edeceğimizi sanmıyorum, ancak 2.400 doların üzerinde devam edersek sıradaki 3.000 dolar. 2.400 dolarlık bu alan kaybolursa, o zaman 2.000-2.200 dolar civarında bir HL’ye (daha düşük) bakıyor olurdum.

Michael van de Poppe: Theta Network ile ilgilenmek isteyeceksiniz

Michael van de Poppe’nin radarındaki bir diğer kripto para, video içeriği için eşler arası bir dağıtım platformu olan Theta Network’tür (THETA). Kripto stratejistine göre, altcoin 6.50 dolardan ani direncini kırarsa THETA 8,55 dolarlık hedef fiyatına yükselebilir. Aksi takdirde analiste göre, yükselişli bir yüksek-düşük kurulumu oyunda olacak. Michael van de Poppe konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Bu aynı zamanda dirençte, bu sayede 6.50 dolarlık düşüşle veya tekrar 4.40 dolara düştüğünde altcoin ile ilgilenmek isteyeceksiniz.

Michael van de Poppe: LUNA’nın grafiği “çok, çok yükseliş” görünüyor

Analistin izleme listesindeki bir sonraki altcoin, merkezi olmayan finans ödeme ağı Terra (LUNA). Michael van de Poppe, LUNA’nın “çok, çok yükseliş” göründüğünü ancak altcoin’in yükselişine devam etmeden önce kilit seviyelere geri dönebileceğini söyledi. Michael van de Poppe konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Düşük seviyelerden bu yana, neredeyse %200 arttı. Ancak, bu benim için bir ilgi noktası değil çünkü aynı zamanda direnç de istiyor (14,55 dolara kadar çıkabilir). Potansiyel bir ilk ilgi noktası olarak 8,50 dolara bakmak…

Michael van de Poppe: THORChain’da patlayacak altcoin projelerinden

Dördüncü kripto para, Bitcoin‘e (RUNE/BTC) karşı merkezi olmayan borsa protokolü THORChain’dir. Parite ralli yapmış olmasına rağmen, Michael van de Poppe şu anda dirençle karşı karşıya olduğunu ve yeni bir ralli başlatmadan önce geri çekilebileceğini belirtiyor. Michael van de Poppe konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

İnsanlar diplerde düşüş yaşadı. İnsanlar direnişte yükselişte. Güzel bir örnek. Burada uzun sürmez, sadece 16.500 Sats seviyesini (6,44 dolar değerinde) çevirdiğimizde… Aksi takdirde, yine 11.900 (4.65 dolar) ve/veya 9.500 (3.71 dolar) aralığına bakacağız…

Michael van de Poppe: Bu altcoin ani sıçrama görebilir

Son altcoin, Zilliqa‘dır. Michael van de Poppe’ye göre, ZIL/BTC trendini tersine çevirmeye ve yazının yazıldığı sırada yaklaşık 0.14 dolar değerinde olan 0.0000035 BTC’ye kadar yükselmeye hazırlanıyor. Bu, mevcut 0.00000206 BTC’den (0.08 dolar) yaklaşık %50’lik potansiyel kazancı temsil ediyor. Michael van de Poppe konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Hala yoğun bir haftalık sipariş bloğundan sıçrayan altcoin… 270 (0.0000027 BTC veya 0.11 dolar) ve 350 (0.0000035 BTC) Sats’ta net direnç.

İşte Michael van de Poppe’nin başarılı kripto para tahminleri

Michael van de Poppe potansiyel bir geri dönüş başlamadan yaklaşık bir ay önce Cardano’nun Bitcoin’e karşı konsolide olduğunu gösteren bir grafiği izlediğini de ekliyor. Başarılı analist Michael van de Poppe, 2020 yılının ilk çeyreğindeki altcoin sezonunu doğru olarak tahmin etti. Ayrıca ünlü analist, Bitcoin’in geçtiğimiz dönemlerdeki düşüşlerini saatler öncesinden haber verdi.

Bunların yanı sıra analist, geçtiğimiz aylardaki kripto para tahminlerinde de yüksek başarı oranı yakaladı. Analist, Şubat ayında önemli bir kripto düzeltmesi beklediğini belirtti ve 22 Şubat’taki piyasa çöküşünü doğru öngördü. Michael van de Poppe, Bitcoin‘in Mart ayındaki 50.000 dolara kadar olan düşüşünü de doğru öngördü. Bunlar dışında usta analistin başarılı başka kripto para tahminleri de var.