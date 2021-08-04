SEC Davasında Yaşananlar Yeni Bir Yol Çizebilir! Ripple'ın Fiyatı Artacak Mı?

SEC davasında Ripple CEO’sundan yeni hamle!

Mahkemeye yapılan yeni başvuru Ripple ve SEC arasındaki davada kirpto para borsası Binance’in belgelere sahip olabileceğini gösteriyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un arkasındaki hukuk ekibi, Cayman Adaları merkezli dijital varlık borsasının bir yan kuruluşu olan Binance Holdings Limited’den belge almak için New York Güney Bölgesi’ne başvuruda bulundu.

Ripple avukatları mahkemeye sundukları dosyada Binance’in dava ile ilgili başka yollarla elde edilemeyecek belgelere sahip olduğunu belirtti.

Başvuru aynı zamanda Cayman Adaları merkezi otoritesinden Ripple değişimi için kanıt aranması talebini de içeriyor. Bilindiği gibi Brad Garlinghouse, dünya çapındaki yatırımcılara bu platformlar aracılığı ile yasalara uygun olmayan bir şekilde 357 milyon XRP sattığı iddiası ile davaya dahil edildi.

Garlinghouse davada yalnız değil Ripple’in kurucu ortağı Chris Larsen’de Garlinghouse ile aynı iddia ile yargılanıyor. Ripple hukuk ekibi SEC’in ihlal iddialarını keskin bir şekilde reddediyor. Bugüne kadar dosyaya birçok belge sunuldu ancak mahkemeden hala sonuç çıkmadı. Sürecin uzaması XRP’nin fiyatı üzerinde etkili oluyor.

XRP fiyat momentumu yavaşlıyor

XRP fiyatı, 1 Ağustos’taki yükselişinin ardından konsolide olmaya devam ediyor. Ripple, sert direnç olarak hareket eden 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) tarafından reddedildi ve %50 Fibonacci düzeltme seviyesinin altına düştü.

Ripple’ın %61,8 Fibonacci düzeltme seviyesinin 0.669 doların altına düşmesi ve 50 günlük SMA’nın bir sonraki aşağı yönlü hedefini 0.659 dolar olarak etiketlemesi durumunda XRP fiyatı %8 düşüşe maruz kalabilir.

XRP fiyatının yukarı yönlü potansiyelinin sınırlı kaldığı ve %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesindeki ilk direnç seviyesi 0,768 dolar ile sınırlı kaldığı görülüyor. Ripple için ikinci engel, tokeni bir aydan fazla bir süredir minimum yükseliş momentumu ile bu teknik seviyenin altında tutan 200 günlük SMA 0,783 dolar.