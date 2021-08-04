04 Ağu 2021 - 16:17 Güncelleme: 04 Ağu 2021 - 16:41
Masterchef'te Stüdyo Resmen Darmaduman Oldu! Yer - Gök İnledi... Aileler Araya Girince; Yaşananlar Hiç Hoş Olmadı! Direkt Rest Çekti...
Yayına girdiği ilk günden bu yana büyük bir heyecanla izlenen Masterchef’te stüdyo resmen darmaduman oldu. Yer, gök inleyince aileler araya girmek zorunda kaldı. Yaşananların hiç de hoş olmadığı bu bölümde bakın neler oldu?
TV8 Ekranlarının en çok sevilen programlarından biri haline gelen Masterchef yarışmasında sular yine durulmadı. Heyecanın, rekabetin ve bol bol lezzetin bulunduğu programda yer gök inledi. Araya ailenin girdiği bir konu sosyal medyaya damgasını öyle bir vurdu ki kimse nedenini tam olarak anlayamadı. İşte o çok merak edilen haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.