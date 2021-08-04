- 04 Ağu 2021 - 16:17 G: 04 Ağu 2021 - 16:41

Masterchef'te Stüdyo Resmen Darmaduman Oldu! Yer - Gök İnledi... Aileler Araya Girince; Yaşananlar Hiç Hoş Olmadı! Direkt Rest Çekti...

Yayına girdiği ilk günden bu yana büyük bir heyecanla izlenen Masterchef’te stüdyo resmen darmaduman oldu. Yer, gök inleyince aileler araya girmek zorunda kaldı. Yaşananların hiç de hoş olmadığı bu bölümde bakın neler oldu?

O Yarışmacı Yarışmadan Çekildi! Somer Sivrioğlu Pek de Umursamadı!

TV8 Ekranlarının en çok sevilen programlarından biri haline gelen Masterchef yarışmasında sular yine durulmadı. Heyecanın, rekabetin ve bol bol lezzetin bulunduğu programda yer gök inledi. Araya ailenin girdiği bir konu sosyal medyaya damgasını öyle bir vurdu ki kimse nedenini tam olarak anlayamadı. İşte o çok merak edilen haberin detayları…

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04 Ağu 2021 - 16:17 Ankara- Yaşam

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