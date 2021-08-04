Kübra Par Emre Kınay’a Öyle Şeyler Söyledi ki…Resmen Yerden Yere Vurdu! Bir Dövmediği Kaldı! ‘’Sanatçı kılıklı Trol…’’
Habertürk yazarı olarak bildiğimiz Kübra Par Emre Kınay hakkında öyle şeyler söyledi ki! Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. Emre Kınay’ı resmen yerden yere vuran Kübra Par’a gelen tepki çok büyüktü. Emre Kınay hakkında ‘’Sanatçı kılıklı trol’’ diyen Kübra Par sosyal medyanın orta yerine oturdu. İşte Kübra Par ve Emre Kınay’ın o tartışması…
Türkiye’nin farklı noktalarından çıkan orman yangınına büyük bir tepki veren Emre Kınay sosyal medya üzerinden büyük bir tepki videosu çekerek dün öğlen saatlerinde yayınlanmıştı. Emre Kınay’ın o videosu gündeme oturdu derken başka bir olay da hemen arkasından geldi. Habertürk yazarı Kübra Par Emre Kınay’ı oldukça sert bir şekilde eleştirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.