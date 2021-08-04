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04 Ağu 2021 - 17:43

Kübra Par Emre Kınay’a Öyle Şeyler Söyledi ki…Resmen Yerden Yere Vurdu! Bir Dövmediği Kaldı! ‘’Sanatçı kılıklı Trol…’’

Habertürk yazarı olarak bildiğimiz Kübra Par Emre Kınay hakkında öyle şeyler söyledi ki! Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. Emre Kınay’ı resmen yerden yere vuran Kübra Par’a gelen tepki çok büyüktü. Emre Kınay hakkında ‘’Sanatçı kılıklı trol’’ diyen Kübra Par sosyal medyanın orta yerine oturdu. İşte Kübra Par ve Emre Kınay’ın o tartışması…