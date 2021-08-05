- 05 Ağu 2021 - 09:50 G: 05 Ağu 2021 - 10:36

Tiktokta En Çok Kimin Takipçisi Var? Tik Tok En Cok Takipci Kimde? Tiktok 1000 İzlenme Kaç TL?

Son dönemlerin fenomen sosyal medya trendi haline gelen TikTok uygulaması, popülerliğini giderek artırıyor. 7’den 70’e her kuşağın kendisinden bir şeyler bulduğu TikTok ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Son dönemlerin fenomen sosyal medya trendi haline gelen TikTok uygulaması, popülerliğini giderek artırıyor. 7’den 70’e her kuşağın kendisinden bir şeyler bulduğu TikTok uygulamasında en çok takipçiye sahip olan o Türk ise, görenleri resmen şaşkına çeviriyor. Peki, Tiktokta en çok kimin takipçisi var? Tik Tok en cok takipci kimde? Tiktok 1000 izlenme kaç TL? İşte, detaylar…



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05 Ağu 2021 - 09:50 - Teknoloji

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