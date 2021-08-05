CZN Burak Ne Kadar Kazanıyor 2021? CZN Burak Nasil Unlu Oldu? CZN Burak Tiktokta Kaç Takipçi Var 2021?
Türkiye’nin sosyal medya fenomenlerinden biri olan Burak Özdemir, Türkiye’de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde CZN Burak olarak tanınıyor. Bu işten hatırı sayılır bir de para kazanan CZN Burak ile ilgili detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize. İşte detaylar...
Türkiye’nin sosyal medya fenomenlerinden biri olan Burak Özdemir, Türkiye’de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde CZN Burak olarak tanınıyor. Bu işten hatırı sayılır bir de para kazanan CZN Burak, hemen hemen her sosyal medya platformunda fenomen olan nadir isimler arasında yer alıyor. Peki, CZN Burak ne kadar kazanıyor 2021? CZN Burak nasil unlu oldu? CZN Burak Tiktokta kaç takipçi var 2021? İşte, detaylar…
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05 Ağu 2021 - 10:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.