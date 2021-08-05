Türkiye’nin sosyal medya fenomenlerinden biri olan Burak Özdemir, Türkiye’de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde CZN Burak olarak tanınıyor. Bu işten hatırı sayılır bir de para kazanan CZN Burak, hemen hemen her sosyal medya platformunda fenomen olan nadir isimler arasında yer alıyor. Peki, CZN Burak ne kadar kazanıyor 2021? CZN Burak nasil unlu oldu? CZN Burak Tiktokta kaç takipçi var 2021? İşte, detaylar…





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