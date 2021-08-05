- 05 Ağu 2021 - 15:02 G: 05 Ağu 2021 - 15:04

Eray Şamdan’dan Tarihi Başarı! Milli Sporcumuz Eray Şamdan Finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda finale yükselen Eray Şamdan, altın madalya mücadelesi verecek.

-Yarı finalde B Grubu’nu birinci bitiren Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa’yla eşleşen milli sporcu Eray Şamdan, finale çıktı. Şamdan'ın tarihi başarısıyla ikinci altın madalyaya yaklaştık.

 

05 Ağu 2021 - 15:02 - Dünya

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