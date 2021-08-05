05 Ağu 2021 - 15:02 Güncelleme: 05 Ağu 2021 - 15:04
Eray Şamdan’dan Tarihi Başarı! Milli Sporcumuz Eray Şamdan Finalde
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda finale yükselen Eray Şamdan, altın madalya mücadelesi verecek.
-Yarı finalde B Grubu’nu birinci bitiren Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa’yla eşleşen milli sporcu Eray Şamdan, finale çıktı. Şamdan'ın tarihi başarısıyla ikinci altın madalyaya yaklaştık.
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05 Ağu 2021 - 15:02 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.