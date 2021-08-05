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05 Ağu 2021 - 15:26

Aşkın Tarifi Dizisi Final Yapıyor! Milyonlar Bu Haber Karşısında Donup Kalacak; O Oyuncu da Gidiyor…

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrollerinde oynadığı Aşkın Tarifi dizisinden üzen haber geldi. Milyonlar bu haber karşısında donup kalacak. Öyle bir isim gidiyor ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Aşkın Tarifi dizisinin gidişatı ne yönde? İşte habere dair tüm merak ettikleriniz…