Aşkın Tarifi Dizisi Final Yapıyor! Milyonlar Bu Haber Karşısında Donup Kalacak; O Oyuncu da Gidiyor…
Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrollerinde oynadığı Aşkın Tarifi dizisinden üzen haber geldi. Milyonlar bu haber karşısında donup kalacak. Öyle bir isim gidiyor ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Aşkın Tarifi dizisinin gidişatı ne yönde? İşte habere dair tüm merak ettikleriniz…
KANAL D Ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinden izleyenlerini üzecek kötü bir haber geldi. İzleyenler haberin şokunu atlatamamışken herkesi şaşkınlığa uğratan o ayrılık haberi geldi. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı anda başarılı bir giriş yapan Aşkın Tarifi pek çok olayla gündeme geldi. Peki Aşkın Tarifi dizisi dikiş tutturamadı mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.