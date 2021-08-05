- 05 Ağu 2021 - 16:52 G: 05 Ağu 2021 - 16:53

Ünlü Müzik Grubu The Offspring’in Aşısız Davulucusu Gruptan Çıkarıldı

ABD'li dünyaca ünlü müzik grubu the Offspring, davulcusu Pete Prada'yı COVID-19 aşısı olmadığı gerekçesiyle gruptan çıkarttı.

Ayrılığı sosyal medya hesabında duyuran Prada, aşı olmamak için geçerli tıbbi sebeplerinin bulunduğunu ancak grup üyelerinin bu koşullarda stüdyo kayıtlarında ve konserlerde birlikte çalmanın riskli olduğunu söyleyerek kendisini gruptan çıkarttığını belirtti.

Parada, aşı olmama kararını doktorunun önerisiyle aldığını, uzun yıllardır bir bağışıklık sistemi rahatsızlığı olan Guillain-Barré Sendromu yaşadığını açıkladı.

05 Ağu 2021 - 16:52 - Dünya

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