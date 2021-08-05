05 Ağu 2021 - 16:52 Güncelleme: 05 Ağu 2021 - 16:53
Ünlü Müzik Grubu The Offspring’in Aşısız Davulucusu Gruptan Çıkarıldı
ABD'li dünyaca ünlü müzik grubu the Offspring, davulcusu Pete Prada'yı COVID-19 aşısı olmadığı gerekçesiyle gruptan çıkarttı.
Ayrılığı sosyal medya hesabında duyuran Prada, aşı olmamak için geçerli tıbbi sebeplerinin bulunduğunu ancak grup üyelerinin bu koşullarda stüdyo kayıtlarında ve konserlerde birlikte çalmanın riskli olduğunu söyleyerek kendisini gruptan çıkarttığını belirtti.
Parada, aşı olmama kararını doktorunun önerisiyle aldığını, uzun yıllardır bir bağışıklık sistemi rahatsızlığı olan Guillain-Barré Sendromu yaşadığını açıkladı.
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05 Ağu 2021 - 16:52 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.