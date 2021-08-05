Ethereum Londra Hard Fork Güncellemesi Resmen Başladı! Bundan Sonra Ne Olacak?

Proof-of-stake kısmına geçmek için, aralarında Londra yükseltmesinin de dahil olduğu birden fazla adımın tamamlanması gerekecek. Bununla birlikte, önerilen ağ yükseltmesin, ağın ana ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışma sorunlarının bir kısmını çözebileceği için eleştirilere de maruz kaldı.

Ethereum güncellemesine madenciler tepki gösterdi!

Kamuoyunda tartışılan başlıca EIP’lerden biri, Ethereum işlem ücretlerini açık bir şekilde gösteren EIP-1559 oldu. Bu yükseltme ile birlikte ETH işlemleri artık taban ücrete sahip olacak. Mevcut durumda, ağın ne kadar yoğun olduğuna göre ücretler değişiklik gösteriyor. Bu, madencilerin yüksek fiyatlar talep edebilecekleri ve böylece işlem ücretlerini oldukça değişken duruma sokabilecekleri anlamına geliyor.

Yükseltme, Ethereum’un işlem ücretlerini önceden belirleyecek “temel ücret” uygulayacağı göz önüne alındığında madenciler tarafından eleştiriye maruz kaldı. Önceki ücret modelinin aksine, “taban ücret” artık yakılacak ve madenciler katılımları için yalnızca kısmi katkı ücreti alabilecek. Bu değişime rağmen, madenciler daha hızlı işlem işleme karşılığında hala bir “bahşiş” talep etme hakkına sahip olacak.

Yükseltme duyurusundan sonra, madenciler ağa %51 saldırı girişimlerini duyurarak karşılık verdi. Önceden, madenciler en yüksek teklif için işlemler arasında tercih yapabiliyordu ve böylece onlara finansal bir destek sağlanıyordu. Ancak bu, DeFi ve NFT patlaması sırasında büyük işlem girdileri aşırı yüksek işlem ücretlerine neden olduğu için Ethereum ağının incelendiği anlamına geliyor.

Diğer taraftan yüksek ağ talebi devam ederse işlem ücretleri yükselmeye devam edebilir. Hem Ethereum hem de Ethereum 2.0, Serenity 2023’te sona erene kadar birlikte çalışacak. İşlemlerin daha hızlı tamamlanması için ödeme kararı artık madencilere bağlı değil kullanıcıya ait olacak.

Ethereum geliştiricileri, Londra güncellemesinin daha düşük ücretlerin veya artırılmış ölçeklenebilirliğin yerine geçmediğinin altını çizdi. Bunun yerine, fiyat manipülasyonunu azaltırken ücret şeffaflığını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Poolin’in kurucu ortağı Li Tianzhao, güncellemenin madenciler üzerinde “neredeyse ihmal edilebilir” bir etkisi olacağını söyledi. Ryan Berckmans ayrıca madenci ödüllerinin en fazla %20 veya %35 oranında düşebileceğini ve madencilerin henüz gözden çıkarılmayacağını ekledi.

Yine de madenciler ağın büyümesine büyük katkı sağladı ve katılımları sonucu ETH tokenleri ile ödülü aldılar. Londra çatalının yanma mekanizması, toplam Ethereum arzının zamanla azalacağını gösteriyor. Sonuç olarak, daha fazla yakıldıkça ETH tokenlerinin değeri artış yaşayabilir. Vitalik, ETH kıtlığı nedeniyle bir değerli token olan Bitcoin’e benzeyeceğini söylüyor.

ETH token arzı daha da azalacağından, araştırmacılar Ethereum’u 5.000 ila 10.000 dolar arasında fiyatlanacağını öngörüyor. Ayrıca, ETH Beacon Chain şu anda 202.000’in üzerinde yeni ETH doğrulayıcı yüksekleri bildiriyor ve bu da 6,69 milyon ETH stake edildiği anlamına geliyor. Bu sebeple madenciler, hem token kıtlığı hem de önceki ETH madenciliği nedeniyle Londra yükseltmesinden faydalanmayı sürdürecek.

Ethereum Londra güncellemesi hangi yenilikleri getirecek?

Londra güncellemesi, ağ mekaniğini büyük ölçüde etkilediği için şu anda kripto piyasasında en çok konuşulan konulardan biri oldu. Chris Burniske’ye göre, yatırımcılar fiyat yükselişiyle ilgili spekülasyon yarattılar böylece ETH, BTC’den daha fazla talep gördü.

Bu spekülasyonlarla birlikte ETH fiyatının hemen yükselmesi oldukça yüksek ihtimal. ConsenSys geliştiricisi Ben Edgington, ağ üzerindeki etkilerin hâlâ bilinmediğini ve “dağıtılana kadar” tahmin edilemeyeceğinin altını çizdi.

IntoTheBlock attığı tweette, 1,19 milyon adresin 2,03 milyondan fazla ETH satın aldığı ve toplam 12 gün içerisinde Ethereum’un şimdiye kadarki en uzun fiyat kazanç serisi olduğunu aktardı. Bunun gibi birikim dönemleri, yatırımcıların Londra yükseltmesini ve sonrasında olumlu fiyat artışına hazırlandıklarını gösteriyor olabilir.



