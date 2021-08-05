DeFi Tokenler Yükselişe Geçti! Ethereum İle Alakası Ne? İşte Detaylar...

Londra güncellemesinin başlatılması ile birlikte Ethereum ağının son aylardaki gözdesi olan merkeziyetsiz finans (DeFi) platformları değer kazanmaya başladı. Ethereum ağına bağlı en değerli DeFi platformları arasında yer alan Uniswap son yirmi dört saatte %4 değer kazanırken, piyasa değerine göre en değerli kripto para birimleri arasında 27. sıraya kadar yükselen AAVE aynı süreçte %13 değer kazandı. Ağın bir diğer gözde projesi Compound %10 değer kazanarak 457 dolara yükseldi.

DeFi Platformlarındaki Hareket Ağın Yavaşlamasına Yol Açtı

DeFi ve NFT platformları sayesinde işlem hacmini 20 milyar doların üzerinde tutmayı başaran Ethereum, son bir haftada %20 değer kazanarak 2.770 dolar seviyesine kadar yükseldi. Kripto para piyasası hakkında araştırmalar yapan CoinGecko’ya göre ETH fiyatı en son haziran ayının başında bu seviyelere ulaştı. Araya giren süreçte 1.800 doların altına düşen ETH, Elon Musk’ın yorumları ile başlayan yükseliş trendinin ivmesini Londra güncellemesinin yaklaşması ile artırmayı başardı.

Bugün başlayan Londra güncellemesi sistemde meydana gelecek olan köklü değişikliklerin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Güncelleme sonrası işlem ücretlerinin düşmesi ve tahmin edilebilir hale getirilmesi planlanıyor. Şu anda daha çok Ethereum madencilerinin kontrolü altında bulunan işlem ücretleri, ağa ilgi arttığında anormal biçimde yükselebiliyor. Güncelleme öncesi bu kripto para birimlerine yönelik yatırımın artması Ethereum ağının yavaşlamasına neden oldu.

Londra güncellemesi bugüne kadar Ethereum ağının çalışması için omurga görevini üstlenen Ethereum madencileri için sonun başlangıcı olacak. ETH 2.0 adı verilen yeni sürüme geçildikten sonra kripto para madenciliği Ethereum ağı için tarih olacak.

AAVE ve Uniswap Değerleniyor

En popüler DeFi projeleri arasında bulunan AAVE, resmi sitesinden yaptığı açıklamada ağında 21 milyar dolarlık bir likidite sağladığını ifade etti. AAVE platformunu kullanan yatırımcılar istedikleri miktarda kripto para birimini kilitleyerek borç verebiliyor ve kredi alabiliyor. Ağın desteklediği kripto para birimleri arasında Tether, DAI, USD Coin ve Gemini Dollar gibi stablecoinlerin yanında BAT, Uniswap, Chainlink, Paxos Standart ve Maker gibi piyasanın değerli kripto para birimleri bulunuyor.

AAVE 20 Haziran tarihinde 216 dolar seviyesine geriledikten sonra Bitcoin’in başlattığı yükseliş treninin etkisi ile değer kazanmaya başladı. Londra güncellemesi sonrası işlem ücretlerinin düzelmesini bekleyen yatırımcıların likidite sağlaması AAVE’nin son günlerde Bitcoin’e göre değer kazanmasını sağladı.

Piyasanın en değerli DeFi platformu olan Uniswap, rakipleri ile arasındaki farkı açıyor. DappRadar verilerine göre, UNI son yirmi dört saatte %4 değer kazanırken Binance ağında bulunan PancakeSwap ve Ethereum ağının bir diğer önemli merkeziyetsiz kripto para borası olan SushiSwap ortalama %1,5 değer kazandılar.

Güncellemede Sorun Çıkabilir mi?

Cardano patronu Charles Hoskinson ve diğer bazı blok zinciri uzmanlarına göre Ethereum teknik olarak çok zor bir güncellemeyi hayata geçirmeyi deniyor. Ağında binlerce farklı platforma ev sahipliği yapan Ethereum’un yeni sistemine tam olarak geçiş yapması için topluluk tarafından tahmin edilen tarihler ertelenmeye devam ettikçe yatırımcılar güncellemenin başarısı konusunda endişe duyuyor. Ethereum geliştiricilerinden Tim Beiko, bu konuda yaptığı değerlendirmede başarmaya çalıştıkları işin zorluğundan bahsetti ve yatırımcıları rahatlatacak açıklamalarda bulundu: