Ethereum'un Yükselmesine Sevinmeyin! Ünlü Yönetici: "2 Gün İçinde Dip Yapacak!"
Bir Blockchain uzmanı, beklenen London hard fork yükseltmesinden sonra Ethereum fiyatının 1.700 doların altına düşeceğini iddia ediyor. Hex ve Pulse token’lerinin kurucusu Richard Heart’in tahminlerinin yanında, Greg Waisman ve Dan Morehead ETH’de boğa bekliyor. İki iddia ayrıntıları şu şekilde… İşte detaylar...
Richard Heart: EIP-1559 yayınlandığında, Ethereum fiyatı 2 gün içinde sert bir şekilde düşebilir
Ethereum Blockchain’de uzun zamandır beklenen, yatırımcıların ve geliştiricilerin yakından takip ettiği London hard fork, saatler sona yayına alınacak. Yükseltmeyle beraber devreye girecek EIP’ler, gas ücretlerini düşürecek ve ETH arzını azaltacak. Uzmanların çoğu, bu gelişmenin ETH fiyatını olumlu etkileyeceğini düşünürken, Richard Heart, ETH fiyatının 1.700 doların altına gerileyeceğini düşünüyor. Heart’ın dikkat çeken ilk açıklaması şu şekilde:
EIP-1559 yayına girdiğinde Ethereum’un fiyatının iki gün içinde sert bir şekilde düşeceğini düşünüyorum.
Bitcoin ve Ethereum gibi oldukça spekülatif pazarlardan bahsetmişken, büyük haber olayları için artışları fiyatlandırmak zorunda. 2017’de Chicago Ticaret Borsası Bitcoin vadeli işlemlerinin piyasaya sürülmesi, 3.000 dolara düşen 20.000 dolarlık zirvenin günüydü. Coinbase’in bu yılki lansmanı 65.000 doların zirvesiydi ve 28.600 doları %56’lık bir düşüşle gördük. Şimdi, EIP-1559, Ethereum için uzun zamandır en büyük haber.
London yükseltmesi neleri değiştirecek?
Ethereum, Bitcoin’den sonra kripto para birimlerine hükmeden en büyük altcoin projesidir. Yazının yazıldığı sıralarda 290 milyar dolar piyasa değeriyle, DeFi ve NFT platformlarının en büyük ev sahibidir. ETH Blockchain’inde yapılacak olan London yükseltmesi, Ethereum’u PoW mekanizmasından PoS’a geçirecek ilk adımlardan birini kapsıyor. Bu sayede, yayınlanması planlanan yükseltmenin işlem hızını artırması ve gas ücretlerini düşürmesi bekleniyor.
Greg Waisman, Ethereum’da boğa bekliyor
Heart’ın açıklamalarına, Ethereum boğalarından Greg Waisman 3.000 dolar hedefiyle karşı çıkıyor. Mercuryo’nun kurucu ortağı ve COO, yaptığı açıklamalarda şu tahminlerde bulundu:
Ethereum, hafta sonundan bu yana bir yükseliş trendi izledi ve kripto para üzerindeki bu olumlu duygunun, güncellemeyi takip eden önümüzdeki günlerde/haftalarda fiyatını 3.000 dolara çektiğini görebiliriz.
Morehead, Ethereum için parlak bir gelecek öngörmesine rağmen, yıl sonuna kadar Bitcoin fiyatının 80.000-90.000 dolar arasında bir fiyatı yakalayacağını tahmin ediyor. Bundan sonra, BTC’nin bir yılda 120.000 doların üzerine çıkacağını ve önümüzdeki on yılda 700.000 dolara çıkacağını söylüyor.
05 Ağu 2021 - 21:12 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.