Ethereum'un Yükselmesine Sevinmeyin! Ünlü Yönetici: "2 Gün İçinde Dip Yapacak!"

Richard Heart: EIP-1559 yayınlandığında, Ethereum fiyatı 2 gün içinde sert bir şekilde düşebilir

Ethereum Blockchain’de uzun zamandır beklenen, yatırımcıların ve geliştiricilerin yakından takip ettiği London hard fork, saatler sona yayına alınacak. Yükseltmeyle beraber devreye girecek EIP’ler, gas ücretlerini düşürecek ve ETH arzını azaltacak. Uzmanların çoğu, bu gelişmenin ETH fiyatını olumlu etkileyeceğini düşünürken, Richard Heart, ETH fiyatının 1.700 doların altına gerileyeceğini düşünüyor. Heart’ın dikkat çeken ilk açıklaması şu şekilde:

EIP-1559 yayına girdiğinde Ethereum’un fiyatının iki gün içinde sert bir şekilde düşeceğini düşünüyorum.

Heart aynı zamanda, verdiği yakın tarihli bir röportajda “şu anda normal boğa tuzağına dönüş içindeyiz’” açıklamasında bulundu. Kurucu bu analizlerin de, piyasa döngüsü psikoloji tablosunda klasik Wyckoff “Normalliğe Dönüş” den bahsediyordu. Böyle bir olayda, fiyatlar düşüş eğilimi yaşamaya başlarken, yükseliş bekleyen yatırımcıların satın alması beklenmektedir. Heart’ın tarihsel kanıtları kullanarak argümanları şu şekilde:

Bitcoin ve Ethereum gibi oldukça spekülatif pazarlardan bahsetmişken, büyük haber olayları için artışları fiyatlandırmak zorunda. 2017’de Chicago Ticaret Borsası Bitcoin vadeli işlemlerinin piyasaya sürülmesi, 3.000 dolara düşen 20.000 dolarlık zirvenin günüydü. Coinbase’in bu yılki lansmanı 65.000 doların zirvesiydi ve 28.600 doları %56’lık bir düşüşle gördük. Şimdi, EIP-1559, Ethereum için uzun zamandır en büyük haber.

London yükseltmesi neleri değiştirecek?

Ethereum, Bitcoin’den sonra kripto para birimlerine hükmeden en büyük altcoin projesidir. Yazının yazıldığı sıralarda 290 milyar dolar piyasa değeriyle, DeFi ve NFT platformlarının en büyük ev sahibidir. ETH Blockchain’inde yapılacak olan London yükseltmesi, Ethereum’u PoW mekanizmasından PoS’a geçirecek ilk adımlardan birini kapsıyor. Bu sayede, yayınlanması planlanan yükseltmenin işlem hızını artırması ve gas ücretlerini düşürmesi bekleniyor.

Bu arada, EIP-1559, Ethereum işlemleri için minimum gas ücretleri hedeflemektedir. Güncellemeyle beraber EIP-1559 dışında 4 EIP ile beraber, potansiyel olarak Ether’in deflasyonist bir kripto para birimi haline dönüşmesi bekleniyor. Aynı zamanda, yakınlaşan tarihlerle beraber ETH fiyatında da bariz bir artış gözlemlendi. BTC 38.000 dolardan işlem görürken, ETH 2.600 dolarda zaman geçiriyor. En büyük kripto para birimleri arasında haftalık %15 kazançla 3.sırada yer alıyor. Blockchain analitik firması IntoTheBlock’a Ethereum’un en son trendi 21 Temmuz başlayan 13 günlük yeşil mum serisi oluyor. Bu nedenle, Richard Heart’ın aksine ETH’de boğa bekleyen uzmanlarda bulunuyor.

Greg Waisman, Ethereum’da boğa bekliyor

Heart’ın açıklamalarına, Ethereum boğalarından Greg Waisman 3.000 dolar hedefiyle karşı çıkıyor. Mercuryo’nun kurucu ortağı ve COO, yaptığı açıklamalarda şu tahminlerde bulundu:

Ethereum, hafta sonundan bu yana bir yükseliş trendi izledi ve kripto para üzerindeki bu olumlu duygunun, güncellemeyi takip eden önümüzdeki günlerde/haftalarda fiyatını 3.000 dolara çektiğini görebiliriz.

Greg Waisman’ın dışında, Pantera Capital CEO’su Dan Morehead, Ethereum’un yükseltmeden sonra Bitcoin’i gölgede bırakacağını düşünüyor. Morehead’e göre yükseltme, lider altcoin Ethereum’un daha kararlı bir kripto para birimi olmasını sağlayacak. Galaxy Digital’in kurucusu ve CEO’su Mike Novogratz’da, ETH’nin “bir gün en büyük kripto para birimi” olabileceğini söyleyerek benzer görüşleri dile getiriyor.

Morehead, Ethereum için parlak bir gelecek öngörmesine rağmen, yıl sonuna kadar Bitcoin fiyatının 80.000-90.000 dolar arasında bir fiyatı yakalayacağını tahmin ediyor. Bundan sonra, BTC’nin bir yılda 120.000 doların üzerine çıkacağını ve önümüzdeki on yılda 700.000 dolara çıkacağını söylüyor.