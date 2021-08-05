Altın ve Bitcoin İçin Önemli Veriler! Grafikler Neyi Gösteriyor! İşte Detaylar...
ADVFN’nin CEO’su Clem Chambers, kaleme aldığı yeni bir yazıda Bitcoin ve altın arasındaki ilişkiyi inceledi ve okuyuculara iki grafik sundu. Chambers, Bitcoin’in (BTC) ilişkisiz bir varlık olduğunu, ancak altınla ilişkisi söz konusu olduğunda, bunun alakasızlığının görüldüğünü söylüyor.
Chambers, Bitcoin ve altın korelasyonuna dikkat çekti
Bitcoin sahibi olmak, Bitcoin’i taşımak, satın almak ve satmak altından çok daha kolay, ucuzdur Ancak altın çok daha yavaş, daha az volatil ve denenmiş ve test edilmiştir. İkisi de sığınak, “güvenli liman”. Bitcoin “dijital altın” ve altın ise sadece “altın”. “Altın ve Bitcoin rallisini gördüğünüzde, bir şeyler olmuştur ve birkaç gün içinde bunu okuyacaksınız,” ifadelerini kullanıyor.
“Herhangi bir kriz, her ikisini de vuracak, ancak piyasanın absorbe etmeye çalıştığı gizli tehdit, enflasyonu dörtnala vuruyor. Söz verildiği gibi geçici mi yoksa sadece başlangıç mı? Paranın değeri düşmeye devam edecekse, tüm varlıklar yükselecektir.” ifadelerini kullanıyor.
Chambers, kriptoda kısa vadede düşüş öngördüğünü açıkladı
“Ben kriptoda kısa ve orta vadede düşüş eğilimindeyim, ancak kripto kışını kesebilecek tek bir değişken varsa o da enflasyon olacaktır…. ve geliyor,” ifadelerini kullanan Chambers’a göre Bitcoin’i dibe vuran şey enflasyon olacaksa, emin olmanın en iyi yolu altına bakmak olacaktır. Eğer altın yükselişte ise “şanslı olabilirsiniz”.
05 Ağu 2021 - 21:35 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.