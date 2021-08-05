- 05 Ağu 2021 - 21:35 G: 05 Ağu 2021 - 21:43

Altın ve Bitcoin İçin Önemli Veriler! Grafikler Neyi Gösteriyor! İşte Detaylar...

ADVFN’nin CEO’su Clem Chambers, kaleme aldığı yeni bir yazıda Bitcoin ve altın arasındaki ilişkiyi inceledi ve okuyuculara iki grafik sundu. Chambers, Bitcoin’in (BTC) ilişkisiz bir varlık olduğunu, ancak altınla ilişkisi söz konusu olduğunda, bunun alakasızlığının görüldüğünü söylüyor.

Chambers, Bitcoin ve altın korelasyonuna dikkat çekti

Bitcoin sahibi olmak, Bitcoin’i taşımak, satın almak ve satmak altından çok daha kolay, ucuzdur Ancak altın çok daha yavaş, daha az volatil ve denenmiş ve test edilmiştir. İkisi de sığınak, “güvenli liman”. Bitcoin “dijital altın” ve altın ise sadece “altın”. “Altın ve Bitcoin rallisini gördüğünüzde, bir şeyler olmuştur ve birkaç gün içinde bunu okuyacaksınız,” ifadelerini kullanıyor.

 
Chambers’a göre bir varlık olarak altın zordur. ABD altın stokları yüksek oranda derecelendirilmiştir; büyük bir prim ödemeden fiziksel altın satın almak zordur; “kağıt altın” endişe verici olmaya devam ediyor. Yazar, Sığınak arayan insanların sadece bir tık ötede olan Bitcoin’e atlamasının şaşırtıcı olmadığını vurguluyor.

“Herhangi bir kriz, her ikisini de vuracak, ancak piyasanın absorbe etmeye çalıştığı gizli tehdit, enflasyonu dörtnala vuruyor. Söz verildiği gibi geçici mi yoksa sadece başlangıç ​​mı? Paranın değeri düşmeye devam edecekse, tüm varlıklar yükselecektir.” ifadelerini kullanıyor.

Chambers, kriptoda kısa vadede düşüş öngördüğünü açıkladı

“Ben kriptoda kısa ve orta vadede düşüş eğilimindeyim, ancak kripto kışını kesebilecek tek bir değişken varsa o da enflasyon olacaktır…. ve geliyor,” ifadelerini kullanan Chambers’a göre Bitcoin’i dibe vuran şey enflasyon olacaksa, emin olmanın en iyi yolu altına bakmak olacaktır. Eğer altın yükselişte ise “şanslı olabilirsiniz”.

Chambers, son olarak ABD’deki para politikası toplantılarına ve konuşmalarına atıfta bulunarak “Bu arada piyasa, enflasyonun geleceği hakkında karar vermeye çalışıyor, ki bu bana kesin gibi görünüyor. Uzun bir bekleyiş olmayacak. Altın yeni zirveler yaptığında, çok parası olan insanların korunmak için koşmaya başlama zamanı gelecek,” diyor.

05 Ağu 2021 - 21:35 - Ekonomi

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