- 06 Ağu 2021 - 00:03

Ankara Cuma Namazı Saati: 6 Ağustos Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta? Ankara Cuma Vakti

Müslümanların en önemli toplanma anlarından biri olan cuma namazı vakti hem ibadetin yerine getirilmesinde hem de toplumdaki iyi ilişkilerin ve diyalogların gelişmesine nen oluyor. Sizde Ankara'da Cuma Namazı saatini merak ediyorsanız detaylar haberimizde...

Müslümanların en önemli toplanma anlarından biri olan cuma namazı vakti hem ibadetin yerine getirilmesinde hem de toplumdaki iyi ilişkilerin ve diyalogların gelişmesine nen oluyor. Özellikle erkeklere farz olarak kılınmış olan cuma namazının vakitleri, yeni bir aya girilmesi ile birlikte yeniden merak edilir hale geliyor. Peki, 6 Ağustos Ankara cuma namazı saat kaçta? İşte, Ankara cuma vakti…



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06 Ağu 2021 - 00:03 - Yaşam

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