Ankara Cuma Namazı Saati: 6 Ağustos Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta? Ankara Cuma Vakti
Müslümanların en önemli toplanma anlarından biri olan cuma namazı vakti hem ibadetin yerine getirilmesinde hem de toplumdaki iyi ilişkilerin ve diyalogların gelişmesine nen oluyor. Sizde Ankara'da Cuma Namazı saatini merak ediyorsanız detaylar haberimizde...
Müslümanların en önemli toplanma anlarından biri olan cuma namazı vakti hem ibadetin yerine getirilmesinde hem de toplumdaki iyi ilişkilerin ve diyalogların gelişmesine nen oluyor. Özellikle erkeklere farz olarak kılınmış olan cuma namazının vakitleri, yeni bir aya girilmesi ile birlikte yeniden merak edilir hale geliyor. Peki, 6 Ağustos Ankara cuma namazı saat kaçta? İşte, Ankara cuma vakti…
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06 Ağu 2021 - 00:03 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.