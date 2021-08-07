- 07 Ağu 2021 - 20:00

Masterchef Somer Şef'in Hayatı Resmen 2 Dakikada Bitiyordu! Öyle Bir İfşalandı ki, Eski Eşi...

Masterchef yarışmasının başarılı jüri üyesi Somer Şef fena yakalandı. Sevgilisiyle ilk kez objektiflere yakalanan Somer Şef akıllara ‘’eşiyle bu yüzden mi boşanmıştı?’’ sorusunu getirdi. Sevgilisini görenler şoktan şoka girdi. Görenlerin ağzını açık bırakan sevgilisi bakın kim…

’Kendisi Kız Arkadaşım’’ Dedi. Hiç İnkar Etmedi!

En zorlu yarışmalardan biri olan Masterchef tüm hızıyla devam ederken Masterchef’in saygıdeğer jüri üyesi Somer Şef sevgilisiyle ilk defa görüntülendi. Görenlerin inanmakta güçlük çektiği o görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düşerken takipçileri konuyu Somer Şefin eski evliliğine getirdi. İşte o haberin detayları…

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07 Ağu 2021 - 20:00 Ankara- Gündem

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