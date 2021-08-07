Masterchef Somer Şef'in Hayatı Resmen 2 Dakikada Bitiyordu! Öyle Bir İfşalandı ki, Eski Eşi...
Masterchef yarışmasının başarılı jüri üyesi Somer Şef fena yakalandı. Sevgilisiyle ilk kez objektiflere yakalanan Somer Şef akıllara ‘’eşiyle bu yüzden mi boşanmıştı?’’ sorusunu getirdi. Sevgilisini görenler şoktan şoka girdi. Görenlerin ağzını açık bırakan sevgilisi bakın kim…
En zorlu yarışmalardan biri olan Masterchef tüm hızıyla devam ederken Masterchef’in saygıdeğer jüri üyesi Somer Şef sevgilisiyle ilk defa görüntülendi. Görenlerin inanmakta güçlük çektiği o görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düşerken takipçileri konuyu Somer Şefin eski evliliğine getirdi. İşte o haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.