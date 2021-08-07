Masterchef Somer Şef'in Hayatı Resmen 2 Dakikada Bitiyordu! Öyle Bir İfşalandı ki, Eski Eşi...

En zorlu yarışmalardan biri olan Masterchef tüm hızıyla devam ederken Masterchef’in saygıdeğer jüri üyesi Somer Şef sevgilisiyle ilk defa görüntülendi. Görenlerin inanmakta güçlük çektiği o görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düşerken takipçileri konuyu Somer Şefin eski evliliğine getirdi. İşte o haberin detayları…

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