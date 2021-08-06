Beklenti Tam 100 Kat! Analistler Açıkladı İşte Detaylar...

Altcoin Buzz analistleri Efinity için neden bu kadar heyecanlı?

Efinity, 3 saatten kısa bir sürede 20 milyon dolar değerinde token satmayı başardı. Yatay ticaret yapan bir piyasada, bu başarı gerçekten dikkate değerdir ve Efinity’yi hesaba katılması gereken bir güç haline getirir. Ancak, Efinity’nin 2017’de NFT endüstrisinin öncüleri ve ERC-1155’in (çığır açan NFT token standardı) yazarları Enjin tarafından geliştirildiği göz önüne alındığında gerçekten şaşırmamalıyız. Bu nedenle, Efinity hakkında konuşmaya başlamadan önce, ilk NFT oluşturma platformlarından biri olan Enjin’i anlamak önemlidir.

2018 yazında Enjin, Ethereum ana ağında Enjin platformunu resmen başlattı. Ücretsiz bir hizmet olarak platform olan Enjin, diğer oyun geliştiricilerinin oyun içi Ethereum tokenleri olarak değiştirilebilir ve değiştirilemez varlıkları yayınlamasına izin verir. O zamandan beri Enjin, hem takas edilebilir hem de karşılıksız Blockchain varlıklarının oluşturulmasını, dağıtılmasını, depolanmasını ve entegrasyonunu kolaylaştırmak için tasarlanmış NFT araçları için eksiksiz bir ekosistem olarak gelişti. Enjin’in entegre Blockchain ekosistemi şunlardan oluşur:

Enjin Platformu

Enjin Cüzdanı

Enjin Pazaryeri

Enjin Explorer

Enjin Beam

Platform, geliştiricilerin (ve işletmelerin) dijital varlıkları tokenleştirmesi ve bunları yazılıma entegre etmesi için ihtiyaç duyduğu araçları ve çözümleri sağlar.

Enjin’in teknolojisi, BMW ve Samsung gibi şirketler tarafından da kullanılıyor

Enjin’in teknolojisi, BMW ve Samsung gibi şirketler tarafından da kullanılıyor (Samsung Blockchain cüzdanları, yeni BMW Vantage Uygulamalarıda ENJ ve Enjin Coin token takasını destekliyor). Enjin’in başardıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için herkesin erişebileceği başarı Zaman Çizelgesi bile var.

Aslında, Enjin Coin’in güvenilirliği o kadar yüksek ki, Japonya’nın katı düzenleyici engellerini atlayarak ülkede kullanım için White list’e alınan ilk oyun kripto para birimi haline geldi. Ama ufak bir sorun var. Enjin henüz gişe rekorları kıran bir oyuna, ENJ’nin yardımcı programını geleneksel oyun dünyasına taşıyacak o öldürücü uygulamaya katılmadı. Enjin’in karşılaştığı sorun, NFT alanında oldukça geneldir – birlikte çalışabilirlikten yoksundur ve işlem hızları ağrılı bir şekilde yavaştır. Altcoin Buzz analistleri, Efinity’nin bu sorunları çözebileceğine inanıyor.

Özetle, Efinity, DeFi zincirleri ve NFT’ler gibi diğer birçok zincirle birlikte çalışabilirlik getirecek. Ancak, Efinity’nin değer önerisi, Polkadot ekosisteminde oyun oynamanın ötesine geçer. Efinity, NFT’leri kitlesel olarak benimsemeye açabilecek altyapıyı sağlayacak ve Enjin, piyasadaki bu büyük değişimin merkez üssü olacak. Şimdi doğrudan Efinity’yi değerlendirme sürecine, değer önerisinin ne olduğuna, NFT alanını nasıl bozacağına ve herhangi bir gerçek risk olup olmadığına geçelim.

Altcoin projesi Efinity hakkında

Farklı düşünmenin zamanı geldi ve Enjin’in Efinity’sinin yapmaya çalıştığı da bu. Enjin – web3 vakfı ile işbirliği içinde – Polkadot üzerinde Efinity’yi inşa ediyor. Efinity, Polkadot üzerinde bir parachain olarak geliştirilmekte olan yeni nesil bir Blockchain’dir.

Saniyede 700-1.000 işlem (TPS) işleme kapasitesine sahip olan Efinity, şu anda yaklaşık 15 TPS’de darboğaz olan Ethereum ağında işlem gören NFT’lerde büyük bir gelişmedir. Her bir Efinity işlemi 6 saniyede onaylanarak NFT işlemlerini ana akım uygulamalar için uygun hale getirir. Efinity Token (EFI), Efinity ağındaki tüm işlem ücreti ödemeleri için kullanılır.

Efinity’nin değer önerisi açıklandı!

NFT Oluşturucuları aşağıdakilerle çalışmak zorunda kalıyor: Ölçeklenebilirliğin yanı sıra, Efinity, mevcut NFT endüstrisini aşağıdaki açılardan bozmayı hedefliyor: Sakatlayıcı ücretler Efinity’nin bir parachain olması, Polkadot’un Relay Chain tarafından yürütülen temel katmanı anlamına gelir, konsensüsle ilgilenir ve son kullanıcılar doğrulama bedelini ödemek zorunda kalmazlar. GAS ücretleri yine de olacaktır, ancak EFI‘yi Fuel Tank’ına yatırarak, kullanıcılar sübvansiyonlu GAS ücretlerinden yararlanabilirler. Ayrıca, Efinity’deki işlem ücretleri arka planda kalacak ve kullanıcıların ağın nasıl çalıştığı konusunda endişelenmeden en sevdikleri koleksiyonları deneyimlemelerine izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Esnek olmayan akıllı sözleşmeler (NFT’ler temelde akıllı sözleşmelerdir ve onlarla pek bir şey yapamıyoruz, örneğin onları bir oyundan diğerine geçiremiyoruz) “Duvarlı Bahçeleri” yıkmak Enjin, her zaman NFT’lerin sorunsuz kullanımını sağlamak için çalışıyor. Enjin’in MyMetaverse’i tanıtmasını kolaylaştırmak için. Birden fazla oyun dünyasını birleşik bir Çoklu Evren deneyiminde birleştiren bir çapraz platform projesi olarak Ethereum üzerine inşa edilmiştir. Örneğin – Bir Fortnite oyuncusu, oyun içi bir öğeyi kazanmak için saatler harcar. Şimdi Clash of Clans’a geçmek istiyor ve oyun içi Fortnite öğesini de yanında istiyor. Efinity bunu mümkün kılacaktır. Ayrık birlikte çalışabilirlik – Mevcut altyapıda, Polkadot’ta Ethereum üzerinde bir NFT kullanılamaz. Bu, NFT’lerin kullanımını sınırlar. Efinity ile Enjin, çok zincirli NFT ekosistemi olarak adlandırdığı şeyin önemli bir bölümünü inşa edecek. Efinity, tüm takas edilebilir ve takas edilemez tokenler için bir merkez olacaktır. Bunun nedeni, Paratoken standardının, popüler ERC-721, ERC-1155 ve ERC-20 standartları dahil olmak üzere diğer herhangi bir zincirden tokenleri kabul etmesidir. Bu, artan işlem hacimlerini çeken bir ağ etkisi oluşturacak. Bu harika çünkü zincirler arasında NFT birlikte çalışabilirliği kurulacak ve bu, NFT’lerin toplu olarak benimsenmesi için bir adım taşı olacak. Bitcoin ve Ethereum gibi ağlar madencilerini ödüllendiriyor ancak NFT katılımcıları için ödül yok. Üretilen tokenlerin tam payı yalnızca madencilere verilir. Sonuç olarak, yalnızca NFT sahipleri herhangi bir kazanç görmek için yalnızca fiyat artışlarını umabilirler. Telafi eden ağ katılımcıları Efinity, NFT kullanıcıları gibi ağ katılımcılarını ödüllendireceği için bunu değiştirecek şekilde ayarlanmıştır. EFI ile katılımcıların toplayıcı node’leri, Efinity parachain üzerindeki işlemlerden sorumludur ve ağ, katılımcılara EFI öder. Ortak düğüm operatörlerine ek olarak, aşağıdaki ağ katılımcıları EFI ile ödüllendirilecektir: Ağın yönünü yöneten kullanıcılar.Fiyat keşfini kolaylaştıran alıcılar ve satıcılar.Efinity üzerine kurulu projeler öneren geliştiriciler, Topluluk Havuzundan hibe almaya hak kazanır.Erken benimseyenler ve içerik oluşturucular, bağ eğrileri ve likidite ile token değerlerini artırır. Özetle – Ağdaki işlem ücretleri amacının ötesinde, EFI, Efinity’nin başlangıcında mevcut olanların sürekli bir ödül akışı görmesi için oluşturuldu.

Takım

Efinity, Enjin’in liderlik ekibiyle aynı ekip düzenini paylaşıyor. Maxim Blagov, çalışan CEO ve ERC1155 token standardının mucididir. Witek Radomski, CTO’dur ve ERC-1155 token standardının yazarıdır.

Efinity’nin Tokenleri

Toplam EFI arzı 2.000.000.000 tokendir.

EFI‘nin %35’i, Polkadot parachain olan Efinity’nin büyümesine yönlendirilecek (bu, projenin gelişmeyi sürdürmek için fon sıkıntısı çekmeyeceği anlamına geliyor).

Toplam arzın %15’i aday staking ve havuzlar için ayrılmıştır. Bu tokenler, ilk 8-10 yıl boyunca parachain’i çalıştırmanın ödülü olarak verilir.

Bu iyidir, çünkü ağı güvence altına alan erken benimseyenlerin uzun bir süre boyunca teşvik almasını sağlar. Bu erken katılımı teşvik edecektir.

%10 takım

%20 şirket

Tokenlerin %20’si tohum, erken, stratejik ve halka açık satış turlarında dağıtıldı. Diğer Polkadot projelerinin aksine, Efinity herhangi bir token airdropu gerçekleştirmiyor. Açıkça görüldüğü gibi, başlangıçta toplam EFI arzının yalnızca küçük bir yüzdesi piyasada dolaşacak. Bu, herhangi bir proje için iyi bir şeydir, çünkü dolaşımdaki arz ne kadar düşükse, talepteki hafif bir artış bile büyük bir yukarı yönlü fiyat hareketine dönüşebilir.

Efinity’nin ekosistemi

Efinity, güvenilir geliştiricilerden oluşan bir ekip tarafından Enjin ve Polkadot ekosistemi etrafında inşa ediliyor. Dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan bazıları şunlardır:

Enjin’in kökleri Ethereum’da olduğundan, EFI gibi Paratoken’ler ERC-1155 ile geriye dönük uyumlu olacak.

Diğer zincirlerde oluşturulan tokenler (örneğin, Ethereum üzerinde ERC-20, ERC-721 ve ERC-1155) bir köprü kullanılarak Efinity’ye aktarılabilir.

Efinity, Marketplace ile alıcılara ve satıcılara herhangi bir token için sipariş oluşturmak ve doldurmak için sağlam bir araç paketi sunmayı önerir. Efinity ayrıca, NFT’ler için likidite sağlayan herkesi ödüllendiren dünyanın ilk güvenilir token pazarı olacak. Efinity’deki amiral gemisi NFT pazarının adı NFT.io olacak.

Büyüme ve uzun ömürlü beklentileri

EFI’nin yardımcı programı ve tokenomikleri oldukça umut verici görünüyor. Hak kazanma dönemleri akıllıca planlanmıştır ve piyasada hassas talep-arz dengesini bozabilecek ani bir EFI arz şoku olmayacaktır. Dolaşımdaki arz çok düşük, başlangıçta sadece 10M. Bu, kıtlığı ve dolayısıyla keskin bir fiyat artışı olasılığını ortaya çıkarır.

Fuel Tank (Yakıt Deposu) – EFI tokenleri, sabit bir süre için bir yakıt deposuna istiflenebilir. Fuel Tank temel olarak dolaşımdaki EFI arzının belirli bir yüzdesini kilitleyecek. Ne olduğunu hayal edin, EFI’ye olan talep artıyor ve dolaşımdaki arz düşüyor. EFI fiyatını otomatik olarak pompalar. Ancak soru, bir EFI sahibi tokenlerini neden kilitleyeceğidir. EFI kullanıcıları stake yaparak indirimli ücretlerin keyfini çıkarabilirler. Daha büyük bahis miktarları ve süreleri ile kullanıcılar ücretlerde %50 sübvansiyondan yararlanabilirler. Bu, sorunuzu yanıtlıyor.

Ancak, dolaşan beslemeyi azaltacak tek yer Fuel Tank değildir. EFI, Jumpnet’te de kilitlenebilir. JumpNet, Enjin’in Sonsuza Kadar Ücretsiz Ethereum ölçeklendirme çözümüdür. Ayrıca EFI için yardımcı program oluşturur. JumpNet temelde her adres için sınırlı ücretsiz işlemlere izin verir. Ancak, EFI’yi JumpNet’te tutarak kullanıcılar, JumpNet’teki işlemlerinin sınırlarını artırabilirler. JumpNet’teki EFI’ye JEFI adı verilecek ve bir kullanıcının JumpNet’te tuttuğu her 100 JEFI için limitleri iki katına çıkar (belirlenen limitlere kadar).

Uzun ömürlülük açısından bakıldığında, kullanıcılar tokenleri ve kripto paraları takas etmek için Efinity Swap’ı kullanabilecekleri için Likidite, Efinity için bir zorluk olmayacak.

Risk faktörleri

Şu anda EFI piyasada dolaşıma girmeye hazır, ancak Efinity ürünü hala geliştiriliyor. Bu, orada Parachain ve çalışan ürün olmadığı anlamına gelir. Peki neden tüm bu yutturmaca? Bunun nedeni, Enjin’in her zaman teslim edilen güvenilir bir iş modeli olmasıdır. Ancak bir gecikme olursa, EFI etrafındaki heyecan biraz azalabilir.

Bu hafta Efinity için neden bu kadar önemli?

Haziran 2021’de Coinlist’teki çok başarılı token kayıt etkinliği, Enjin’in 21 milyon dolar toplamasına yardımcı oldu. 100 milyonun üzerinde EFI tokeni 0,20 dolarlık birim fiyatıyla satıldı, ancak bunlar dağıtılmadı. 4 Ağustos 2021’de bu 100 milyon EFI tokeninin %10’u piyasaya sürüldü. Bu, piyasada ticaret için 10 milyon EFI tokeninin bulunacağı anlamına geliyor, ancak bunların hangi borsalarda mevcut olacağını henüz bilmiyoruz. Ancak, Coinlist’in listeleme geçmişine dayanarak, yayın sonrası fiyatı hakkında bazı eğitimli tahminler yapmaya çalışabiliriz.

Solana’nın kayıtlı satış etkinliği 24 Mart 2020’de SOL başına 0.22 dolardan Coinlist’te gerçekleştirildi. 10 Nisan 2020’de SOL, Binance’de listelendi. Ticaretin ilk birkaç saatinde, SOL açılıştan sonra %500’den fazla tırmanarak 1.33 dolara yükseldi. Orada bir desen görüyor muyuz? Potansiyel bir proje, token dağıtımından hemen sonra Coinlist’te bir satış yaptığında, fiyat fırlıyor gibi görünüyor. Bu nedenle Altcoin Buzz analistleri, altcoin’de patlama bekliyor.

Efinity, Enjin tokenlerinin fiyatını nasıl etkileyecek?

İlginç bir şekilde, EFI’nin piyasaya sürülmesi, şu anda yılın başından bu yana neredeyse %700 artışla işlem gören Enjin sahipleri için de bazı iyi haberler getirecek. İşte 2 önemli fayda:

Efinity’nin piyasaya sürülmesi, ENJ için yeni bir fayda düzeyi getirecektir. Enjin token 2.0 stake… Enjin Coin sahipleri, ENJ’lerini nodelere (Efinity terminolojisinde, “kollektörler”) yatırabilecek ve Efinity’nin yerel para birimi EFI biçiminde pasif gelir elde edebilecektir. İlginç bir şekilde, EFI arzının %15’i (300 milyon token), ENJ’nin stake edilmesini ödüllendirmek için ayrıldı.

Kriptokoin.com olarak daha önce bildirdiğimiz üzere ENJ, Efinity’de NFT’leri basmak için kullanılacak ve bu infüze edilen ENJ otomatik olarak stake edilecek ve EFI şeklinde ödüller üretecek.

Bunun Altcoin Buzz analistlerine göre, ENJ’yi çok iyi güçlendirmesi muhtemel.