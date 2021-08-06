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06 Ağu 2021 - 13:35

Miss Fashion 2020 Güzeli Elif Yılmaz Kimdir? Elif Yılmaz Taciz Olayı Nedir?

Pek çok kadının başına gelen taciz vakaları, genç kadın Azra Gülendam’ın hayatını kaybetmesi ile yeniden yüksek sesle konuşulur hale geliyor. Yaşadığı taciz olayını itiraf etmesiyle magazin basının öncelikli gündemi haline gelen Elif Yılmaz ile ilgili tüm detaylar haberimizde...