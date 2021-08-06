Miss Fashion 2020 Güzeli Elif Yılmaz Kimdir? Elif Yılmaz Taciz Olayı Nedir?
Pek çok kadının başına gelen taciz vakaları, genç kadın Azra Gülendam’ın hayatını kaybetmesi ile yeniden yüksek sesle konuşulur hale geliyor. Yaşadığı taciz olayını itiraf etmesiyle magazin basının öncelikli gündemi haline gelen Elif Yılmaz ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Pek çok kadının başına gelen taciz vakaları, genç kadın Azra Gülendam’ın hayatını kaybetmesi ile yeniden yüksek sesle konuşulur hale geliyor. Yaşadığı taciz olayını itiraf etmesiyle magazin basının öncelikli gündemi haline gelen Elif Yılmaz’a ise, takipçilerinden destek yağıyor. Peki, Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz kimdir? Elif Yılmaz taciz olayı nedir? İşte detaylar…
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06 Ağu 2021 - 13:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.