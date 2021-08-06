Ethereum Classic Detayları! İşte Analizler!

Dolayısıyla, önümüzdeki günlerde bir sonraki ralli için fırsatlar sunan önemli bir kırılma meydana gelebilir. Yazı yazılırken, Ethereum Classic 51 dolardan işlem görüyordu. Kripto para, CoinMarketCap’in kripto para sıralamasında 18. sıradaydı.

Ethereum Classic (ETC) 12 saatlik grafik

ETC’nin 22 Haziran sonrası rallisi, mumların Mayıs zirvesinden genişleyen üst eğimli trend çizgisinin üzerine çıkması nedeniyle önemliydi. Bununla birlikte, grafiğinde bir düşüş trendi hala aktifti. ETC’nin Haziran ayı sonundaki hamlesini izole etmek, daha yüksek alçaklar ve daha düşük yüksekler ile karakterize edilen simetrik bir üçgenin oluşumunu gösterdi.

Genellikle, bu modelde önceki trend yönünde bir kırılma görülür ancak daha geniş piyasa ipuçları önceliklidir. Bitcoin‘in 42 bin dolar fiyat seviyesinin üzerine çıkması durumunda, duyarlılık ETC’nin Haziran ayının düşüğü olan %100 Fib Uzantısına (68,5 dolar) %31’lik bir artışı tetikleyebilir. Tersine, 12 saatlik 50-SMA’nın altında bir kapanış bu senaryoyu geçersiz kılar ve simetrik üçgeni uzatır.

Ethereum Classic (ETC) planları

indikatörler hala kilit seviyeleri tutuyor, ancak zayıflama belirtileri vardı. RSI düşüş trendindeydi ve 50-45’in altında bir hareket, daha fazla düşüş şansını artıracaktır. Müthiş Osilatör, piyasada yükseliş momentumu geriledikten sonra hafif bir düşüş eğilimi oluşturdu. Öte yandan, +DI -DI’nin üzerinde kaldığı için DMI yükseliş pozisyonunu sürdürdü.

Sonuç

Ethereum Classic’in çizelgeleri, simetrik bir üçgen kırılması durumunda önümüzdeki günlerde %29’luk bir ralli şansı gösteriyor. Fiyat 26 Temmuz’un yükseği 56 doların üzerinde kapandığında long işlemler yapılabilir. Bu arada, trader’lar 50-SMA’nın (sarı) altında bir kapanışa karşı dikkatli olmalı. Bu ETC’nin yükseliş tahminini geçersiz kılacaktır.