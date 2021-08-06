Verge (XVG) Sahibi Olanlar Dikkat! Yılı 2'nci Halving'i Yaklaştı!

Bundan önceki XVG halving’i 4,700,000. blokta Ocak 2021’de yaşanmıştı.

Halving, madencilik yapılan blok zinciri ağlarında elde edilen madencilik ödüllerinin yarıya düşmesi olarak bilinir. Ocak 2021’e kadar XVG madencileri 200 XVG kazabiliyorken son halving güncellemesinden sonra bu sayı 100’e düştü.

Önümüzdeki halving ile birlikte de madenilik ödülü 50 XVG’ye kadar düşecek. Ödül yarılanmaları, uzun dönemde blok zinciri projelerinin fiyatlanmasında olumlu etki yaratabildiğinden ilgi çekiyor.

Halving yaklaşırken XVG’deki fiyat hareketi göze çarpıyor. Kripto para, 21 Temmuz’daki 0.016 dolar seviyesinden yüzde 56 artışla 0.025 dolara kadar yükseldi.

Bir sonraki XVG ödül yarılanması ise Nisan 2022’de gerçekleşecek ve kazılacak ödüller 25 XVG olacak.