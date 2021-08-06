Senatör Elizabeth Warren Bitcoin Savaşını Bırakmıyor! Söylemleri Giderek Sertleşiyor!
ABD’de kripto para birimleri ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılması gündemdeki sıcaklığını korurken Senatör Elizabeth Warren, Bloomberg ile bu konuda bir röportaj yaptı. İşte detaylar...
Senatör Warren, kripto para piyasasının daha sıkı düzenlemelere ve tedbirlere ihtiyacı olduğunu aksi taktirde kripto para birimlerinin sistemik bir tehdit oluşturabileceğini ve finansal bir çöküşe yol açabileceğini söyleyerek uyardı.
Warren, kongredeki meslektaşlarını ve ABD’li kripto düzenleyicilerine çağrıda bulundu ve piyasayı denetlemek için sahip oldukları güçlerle daha fazlasını yapmalarını istedi.
Senatör, piyasada küçük yatırımcıların düzenleme olmadığı için yasa dışı yollarla kandırıldığını belirterek devam etti:
Düzensiz bir sistem olduğu sürece, kandırılsınlar diye daha fazla insanı çekiyor olabilirsiniz ve bizim istediğimiz bu değil. Kongre’nin ve düzenleyicilerin işini yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum.
Warren, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto sektöründe düzenleme yapma çabalarının takdirle karşılanması gerektiğini ancak SEC’in bunu tek başına yapamayacağına dikkat çekti.
Senatör son olarak kripto para birimlerinde düzenleme olmaması durumunda olası sistematik risklerin altını çizerek ve çalışmalarının hızlandırılmasının önemli olduğunun altını çizdi.
06 Ağu 2021 - 16:04 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.