Binance'den O Ülkeye Kısıt Geldi! Erişim Kısıtı Ne Kadar Sürecek!
Kripto para borsası Binance, Avrupa'nın ardından yasaklarına devam ediyor. Bu sefer aldığı kararla türev ürünlerin kullanımına sınırlama getirdi. İşte detaylar...
Kripto para borsası Binance, Avrupa'nın ardından Hong Kong'da da türev ürünlerin kullanımına sınırlama getirdi.
Binance yaptığı açıklamada, derhal yürürlüğe giren karar ile Hong Konglu kullanıcıların yeni türev ürün hesap açamayacaklarını belirtti. Açıklamaya göre, daha sonra yapılacak bir tarihten itibarin Hong Konglu kullanıcılara türev pozisyonlarını kapatmak için 90 gün süre verileceğini de duyurdu.
Açıklamada, verilecek 90 günlük süre içinde türev ürünler için yeni pozisyon açılamayacağı da vurgulandı.
06 Ağu 2021 - 17:36 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.