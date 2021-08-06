- 06 Ağu 2021 - 17:36 G: 06 Ağu 2021 - 17:48

Binance'den O Ülkeye Kısıt Geldi! Erişim Kısıtı Ne Kadar Sürecek!

Kripto para borsası Binance, Avrupa'nın ardından yasaklarına devam ediyor. Bu sefer aldığı kararla türev ürünlerin kullanımına sınırlama getirdi. İşte detaylar...

Kripto para borsası Binance, Avrupa'nın ardından Hong Kong'da da türev ürünlerin kullanımına sınırlama getirdi.

Binance yaptığı açıklamada, derhal yürürlüğe giren karar ile Hong Konglu kullanıcıların yeni türev ürün hesap açamayacaklarını belirtti. Açıklamaya göre, daha sonra yapılacak bir tarihten itibarin Hong Konglu kullanıcılara türev pozisyonlarını kapatmak için 90 gün süre verileceğini de duyurdu.

Açıklamada, verilecek 90 günlük süre içinde türev ürünler için yeni pozisyon açılamayacağı da vurgulandı.

06 Ağu 2021 - 17:36 - Ekonomi

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