06 Ağu 2021 - 17:54 Güncelleme: 06 Ağu 2021 - 17:58
Hazine'de Rekor Açık! Nakit Dengesizliği Tarihe Geçti!
azine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayına ait Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin detayları paylaştı. İşte detaylar...
Hazine Nakit Dengesi, Temmuz ayında 67,9 milyar rekor düzeyde açık verdi. Bakanlığın verilerine göre Temmuz ayında gelirler 74,29 milyar olurken giderler ise 142,21 milyar oldu. Böylelikle Hazine, 67,9 milyar açık verdi.
Hazine Nakit Dengesi Haziran ayında 7,2 milyar, geçen yılın Temmuz ayında ise 30 milyar açık vermişti. Yılın ilk 7 ayını kapsayan Ocak-Temmuz dönemindeki açık ise 106,3 milyar oldu.
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06 Ağu 2021 - 17:54 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.