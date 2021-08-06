Hazine'de Rekor Açık! Nakit Dengesizliği Tarihe Geçti!

Hazine Nakit Dengesi, Temmuz ayında 67,9 milyar rekor düzeyde açık verdi. Bakanlığın verilerine göre Temmuz ayında gelirler 74,29 milyar olurken giderler ise 142,21 milyar oldu. Böylelikle Hazine, 67,9 milyar açık verdi.

Hazine Nakit Dengesi Haziran ayında 7,2 milyar, geçen yılın Temmuz ayında ise 30 milyar açık vermişti. Yılın ilk 7 ayını kapsayan Ocak-Temmuz dönemindeki açık ise 106,3 milyar oldu.