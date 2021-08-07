2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli Karateci Uğur Aktaş Rekoru Getirdi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler kumite +75 kiloda mücadele eden milli karateci Uğur Aktaş, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.
Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite 75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi. İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.
Milli karatecimiz Uğur Aktaş rakibini 11-3 yenerek bronz madalyayı garantiledi ve yarı finale yükseldi. Uğur Aktaş'ın Türkiye adına 13. madalyayı garantilemesiyle Türkiye olimpiyat rekorunu kırdı.
07 Ağu 2021 - 14:28 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.