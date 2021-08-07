- 07 Ağu 2021 - 14:28 G: 07 Ağu 2021 - 14:29

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli Karateci Uğur Aktaş Rekoru Getirdi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler kumite +75 kiloda mücadele eden milli karateci Uğur Aktaş, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.

Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite 75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi. İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

Milli karatecimiz Uğur Aktaş rakibini 11-3 yenerek bronz madalyayı garantiledi ve yarı finale yükseldi. Uğur Aktaş'ın Türkiye adına 13. madalyayı garantilemesiyle Türkiye olimpiyat rekorunu kırdı.

07 Ağu 2021 - 14:28 - Spor

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