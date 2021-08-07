Muharrem Ayı 2021 Ne Zaman? Hicri Yılbaşı Ne Zaman? Aşure 2021 Zamanı Ne Zaman?

İslam dünyasında ortak duyguları ve anlamları taşıyan Muharrem Ayı'nın heyecanı şimdiden vatandaşları sarmış durumda. Muharrem Ayı’nın onuncu günü İslam toplumunda Aşure ayı olarak da adlandırılıyor. Muharrem Ayı, Hicret ve Kerbale gibi ortak geçmişten hareketle birlikteliğin ve sevginin ifadesi olan aşurelerin paylaşıldığı bir zamandır. Hicri yılbaşı ne zaman? Muharrem Ayı 2021 ne zaman? Aşure zamanı geldi mi?





Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>