Muharrem Ayı 2021 Ne Zaman? Hicri Yılbaşı Ne Zaman? Aşure 2021 Zamanı Ne Zaman?
İslam dünyasında ortak duyguları ve anlamları taşıyan Muharrem Ayı'nın heyecanı şimdiden vatandaşları sarmış durumda. Muharrem Ayı’nın onuncu günü İslam toplumunda Aşure ayı olarak da adlandırılıyor. Sizde bu mübarek ayla ilgili detayları merak ediyorsanız haydi haberimize...
İslam dünyasında ortak duyguları ve anlamları taşıyan Muharrem Ayı'nın heyecanı şimdiden vatandaşları sarmış durumda. Muharrem Ayı’nın onuncu günü İslam toplumunda Aşure ayı olarak da adlandırılıyor. Muharrem Ayı, Hicret ve Kerbale gibi ortak geçmişten hareketle birlikteliğin ve sevginin ifadesi olan aşurelerin paylaşıldığı bir zamandır. Hicri yılbaşı ne zaman? Muharrem Ayı 2021 ne zaman? Aşure zamanı geldi mi?
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07 Ağu 2021 - 15:49 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.