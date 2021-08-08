XRP Alanlar Köşeyi Döndü! Bir Anda Yükseliş Yaşadı! XRP'de Neler Oluyor?
Cumartesi günü XRP, Investing.com Index üzerinde 10,05% oranında değer kazanarak $0,81516 seviyesinden işlem gördü. Bu 28 Temmuz tarihinden beri görülen en büyük bir günlük artış oldu. İşte detaylar...
Bu hareketle beraber XRP piyasa değeri $36,84096B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 2,04% oldu. XRP kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $83,44071B olarak belirlendi.
XRP, geçtiğimiz 24 saat içinde $0,74124 ile $0,81516 seviyeleri arasında işlem gördü.
XRP, geçtiğimiz yedi gün içinde 6,69% artış yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi $3,51327B veya toplam hacme göre 2,91% oranında oldu. XRP, geçtiğimiz yedi günde $0,6973 ile $0,8154 seviyeleri arasında işlem gördü.
XRP fiyatı 4 Ocak 2018 tarihindeki $3,29 seviyesinden 75,22% daha düşük.
Kripto para piyasalarındaki gelişmeler
Investing.com Index üzerinde Bitcoin 3,41% oranında yükseldi ve $43.570,0 seviyesinden işlem gördü.
Investing.com Index üzerinde Ethereum ise 9,39% artış ile $3.097,05 seviyesinden işlem gördü.
Bitcoin piyasa hacmi $818,30443B veya toplam piyasa hacminin 45,41% kısmı olarak ölçülürken Ethereum toplam piyasa hacmi $362,76603B veya toplam piyasa hacminin 20,13% olarak belirlendi.
08 Ağu 2021 - 11:52 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.