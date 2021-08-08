XRP Alanlar Köşeyi Döndü! Bir Anda Yükseliş Yaşadı! XRP'de Neler Oluyor?

Bu hareketle beraber XRP piyasa değeri $36,84096B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 2,04% oldu. XRP kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $83,44071B olarak belirlendi.

XRP, geçtiğimiz 24 saat içinde $0,74124 ile $0,81516 seviyeleri arasında işlem gördü.

XRP, geçtiğimiz yedi gün içinde 6,69% artış yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi $3,51327B veya toplam hacme göre 2,91% oranında oldu. XRP, geçtiğimiz yedi günde $0,6973 ile $0,8154 seviyeleri arasında işlem gördü.

XRP fiyatı 4 Ocak 2018 tarihindeki $3,29 seviyesinden 75,22% daha düşük.

Kripto para piyasalarındaki gelişmeler

Investing.com Index üzerinde Bitcoin 3,41% oranında yükseldi ve $43.570,0 seviyesinden işlem gördü.

Investing.com Index üzerinde Ethereum ise 9,39% artış ile $3.097,05 seviyesinden işlem gördü.

Bitcoin piyasa hacmi $818,30443B veya toplam piyasa hacminin 45,41% kısmı olarak ölçülürken Ethereum toplam piyasa hacmi $362,76603B veya toplam piyasa hacminin 20,13% olarak belirlendi.