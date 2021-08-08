Ethereum'un Yükselişi Değişimi Başlattı! Yükselmesi Ne Anlama Geliyor! Değişen Ne Oldu?

EIP- 1559’dan önce Ethereum, gaz ücretlerini belirlemek için “ilk fiyat açık artırması” olarak adlandırılan bir standart kullandı. Bu sistemde kullanıcılar, işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanması için ödemeye hazır oldukları en yüksek teklifi verirler. Bu tür bir mekanizma ile ilgili yaygın bir sorun, kullanıcıların genellikle ya gereğinden fazla ya da düşük teklif vermesidir.

Bir kullanıcı fazla teklif verirse, ödenmesi gereken miktardan fazlasını öder. Ancak, bir kullanıcı düşük teklif verirse, işlemi, önce tüm yüksek teklif veren işlemlerinin işlenmesini beklerken takılıp kalır.

EIP-1559, Ethereum’un ücret mekanizmasını yeniden tanımlayarak bu sorunları çözmeye çalışıyor. Öncelikle, EIP-1559, yüksek ağ tıkanıklığı zamanlarında bir bloğun boyutunu geçici olarak genişletir. Bu, ani bir talep artışını karşılamak için etkili bir geçici çözüm olabilir.

Daha sonra, EIP-1559, “ilk fiyat açık artırması” mekanizmasını tamamen kaldırarak ve bunun yerine gaz ücretini iki kısma ayırarak bu sorunu ele alır: zorunlu bir “temel ücret” ve isteğe bağlı bir “öncelikli ücret”. Baz ücretin bloktan bloğa %12,5’ten fazla genişlemeyeceğini veya küçülmeyeceğini belirtmekte fayda var.

Ethereum Deflasyonist Oldu mu?

Görünüşe göre, EIP-1559’un en umut verici kısmı, yukarıda belirtilen taban ücretin yakılacağıdır. Bu, piyasa değeri ile ikinci en büyük kripto para birimine ilk kez bir deflasyon unsuru eklendiğini gösteriyor.

Daha önce, bir Ethereum çekirdek geliştiricisi Blomberg ile yaptığı röportajda, temel ücretin madencilere ödenen tüm işlem ücretlerinin %25 ila %75’ini oluşturduğu tahmin etti. Temel ücret yakıldığı için, Ethereum’un net ihracının %20 ila %62 oranında düşmesini bekleyebiliriz.

Şu anda, Ethereum’un yaklaşık %3,3’lük bir enflasyon oranı var. Bu, yılın başından beri verilen ETH‘nin (2.24 milyon) toplam dolaşımdaki Ethereum arzına (117 milyon) oranı hesaplanarak belirlenir. Bununla birlikte, EIP-1559 ile Ethereum enflasyon oranının %1,26 ila %2,66 civarına düşmesi bekleniyor.

Yani şu anda her dakika yaklaşık 3 ETH yakılırken, her dakika yaklaşık 7 ETH basılması bekleniyor. Yakılan 3 ETH kaldırıldığında, şimdi yaklaşık 4 ETH veriliyor. Bu kadar Ethereum’un verilmesi, esas olarak madencileri madencilik teçhizatlarını çalıştırarak ağı güvende tutmaya teşvik etmek için gerekli.

Bu, Ethereum ihracında oldukça önemli bir düşüş, ancak EIP-1559 yükseltmesi ile tek başına Ethereum’un deflasyonist olmayacağı açık. Bununla birlikte, Ethereum PoW’dan PoS’a geçtiğinde – madencilere ihtiyaç olmadığında – deflasyonist bir varlık haline gelme olasılığı çok yüksek.