Dogecoin İçin Çanlar Çalıyor! Milyoner Sinyali Verdi: "DOGE İçin Şimdi Tam Fırsat!"

En popüler şaka kripto para Dogecoin (DOGE), son 24 saatlik zaman diliminde %15’lik artışla kayda değer bir artış trendi izledi. DOGE yatırımcıları, ralli beklentisiyle gündem kovalarken sinyal popüler kripto para yatırımı sayesinde milyoner olan bir isimden geldi.

Dogecoin Milyoneri, İşareti Verdi

Dogecoin milyoneri olarak bilinen Glauber Contessoto, DOGE’un %15 artmasına rağmen yuakrı yönlü hareketin devam edeceği kanısında. Bu bağlamda Contessoto, Dogecoin satın almayı düşündüğünü açıkladı. Piyasanın en büyük yedinci kripto parası konumunda yer alan Dogecoin, genel piyasa trendini izleyerek yükseliş hareketine devam etti.

Coinmarketcap verilerine göre DOGE, yaklaşık 1 aylık sürede 0.24 dolar ila 0.16 dolar arasındaki fiyat bandında işlem gördü. Büyük piyasa gerilemesi öncesinde inanılmaz bir performansla 0.73 dolara kadar tırmanan DOGE, 1 dolar hayallerine yaklaşmıştı. 3 ay önce ATH gören Dogecoin yatırımcıları, yeni bir ralli peşinde.

Geçtiğimiz şubat ayında 250.000 dolar değerinde Dogecoin satın alan Glauber Contessoto, Elon Musk’ın popüler kripto parayı gündeme taşıdığı günlerde bu yatırımının 2 milyon doları aştığını belirtmişti. Dogecoin fanatiği olan bu isim, gündelik işini bırakıp DOGE üzerine çalışmalara başladı. DOGE Hodler’ı olan bu isim, popüler kripto para birikimlerine devam etti ve kripto para projelerini araştırmaya başladı.

Milyarder iş insanı Elon Musk, popüler kripto paranın bir numaralı destekleyicisi ve katalizörü olmuştur. DOGE adına tweet atmaktan vazgeçmeyen Elon Musk, kripto konusunu konuştuğu her fırsatta Dogecoin’den bahsetmeyi es geçmedi. Milyarder isim; sosyal medya etkinliği, mizahi yapısı ve alaycı tavrıyla Dogecoin topluluğuna ideal bir lider olarak görülüyor.

Dogecoin Katilinde Son Durum

Dogecoin katili Shiba Inu Coin, son zamanlardaki düşük etkinliği dolayısıyla gözden düşmüş durumda. Son 24 saatte %10’luk bir artış yakalasa da hype yakalamada zorlanan SHIB, 0.000007 dolarlık barajı aşma mücadelesi veriyor. ShibaSwap ile önemli bir adım atan Shiba, gündem ve momentum eksikliği yaşıyor.