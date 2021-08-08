Alibaba’da cinsel istismar soruşturması
Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Çin merkezli Alibaba'da çalışan bir kadının, iş gezisi esnasında müdürü tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etmesi sonrası şirket yönetimi harekete geçti.
Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Çin merkezli Alibaba'da çalışan bir kadının, iş gezisi esnasında müdürü tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etmesi sonrası şirket yönetimi harekete geçti.
Alibaba olayın kamuoyuna yansıması sonrası yaptığı ilk açıklamasında "politikamız, cinsel istismara sıfır tolerans tanımaktır" mesajını paylaşarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İddialaya göre adı açıklanmayan ve Alibaba'nın Çin'in Hanco (Hanzhou) şehrindeki merkezinde çalışan bir kadın, başkent Pekin'in güney batısında bulunan Jinan kentindeki bir iş gezisinde müdürü ve Alibaba'nın bir müşterisi olan Jinan Hualian Supermarket'ten bir kişinin otel odasında tecavüz etmek amacıyla kendisine saldırdığını öne sürdü.
Kadın çalışan söz konusu iki kişinin akşam yemeğinde kendisine zorla alkollü içki içirdiğini ve yemek esnasında Alibaba müşterisinin kendisini taciz ederken müdürün de gelişen olaylara göz yumduğunu söyledi.
08 Ağu 2021 - 22:07 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.