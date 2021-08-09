Makro Ekonomistin Kralı Umut Vaat Etti! Bakın Ethereum Hakkında Neler Söyledi!
Goldman Sachs’ın eski üst düzey yöneticilerinden olan ve bağımsız bir fon kurarak yoluna devam eden Raoul Pal, şu sıralar kripto para sektörünün en önemli isimlerinden birisi. İşte detaylar...
Raoul Pal, Bitcoin Değil, ETH Maksimalisti!
Pal, ilk başta lider kripto para birimi Bitcoin’e yönelik açıklamalarda bulunup çoğunlukla BTC maksimalisti olarak tanınsa da son zamanlarda Ethereum’a yönelik de açıklamalarda bulunmaya başladı. Ethereum’un modelini benimseyen ve toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto paranın geleceğe sahip olduğunu ifade eden Pal, yeni açıklamasıyla da bunu tekrarladı.
Pal, ETH’nin “en iyi alım satım işlemlerinden” birisi olabileceğini ve itibari para ile ETH alımını onayladığını vurguladı. Pal, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
“GOBAL MACRO INVESTOR İLE İLGİLİ SON RAPORU GEÇTİĞİMİZ PAZARTESİ YAYINLADIM VE BURADA BİR MAKALE YER ALIYOR.
BU MAKALE, ÇAĞIMIZIN EN İYİ ALIM SATIM FIRSATINI AÇIKLIYOR VE BU ETHEREUM. BENCE ETHEREUM BURADA 2020’DE BİTCOİN’İN SAHİP OLDUĞUNDAN DAHA İYİ BİR KONUMA SAHİP.”
Ethereum’un toplam arzının sadece %13’ünün serbestçe dolaştığını ifade eden analist, geri kalan bütün arzın ise ya kilitli ya da başka yerlerde staking için kullanıldığını ifade etti. Bunun da arz-talep dengesini değiştirdiğini vurgulayan ünlü isim, EIP-1559 ile durumların daha da pozitif bir hal alacağının altını çizdi.
Kısa sürede 37 milyon dolarlık ETH yakıldı ve Pal bunun ETH’nin geleceğine güven verdiğini vurguladı.
09 Ağu 2021 - 08:38 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.