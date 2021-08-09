Ripple İçin Detaylı Analiz Haberimizde! İşte Detaylar...

Ripple (XRP) Fiyat Analizi

İlk olarak pariteye haftalık grafikte indikatör ve osilatörler tarafından baktığımızda hareketli ortalamaların güçlü al sinyali verirken MACD ve RSI zayıf al sinyali vermekte ancak uzun vade yatırımı yapmak adına şu an satış sinyali veren PSAR indikatöründen de zayıfta olsa al sinyali almak oldukça büyük önem arz ediyor.

Haftalık grafikteki alım-satım seviyelerini teknik olarak inceleyecek olursak güçlü bir destek direnç değişim bölgesi olan 0.62-0.63 USD aralığı (grafikte kırmızı kutu ile işaretli) uzun vade XRP yatırımı için iyi bir fiyat olabilir. Yükselen bir seneryoda ise fiyatın orta/uzun vadede karşılaşacağı ilk direnç 0,79 USD seviyesi kırılımı durumunda fiyatın 1 USD psikolojik direncine kadar bir engeli bulunmamakta.

XRP Fiyatı Ne Olacak?

Pariteye 4 saatlik grafikte indikatör ve osilatörler tarafından baktığımızda hareketli ortalamaların al sinyali verdiğini görüyoruz. Ancak MACD tarafındaki güçlü sat sinyali kısa vadede yatırımı tehlikeli hale getiriyor.

4 saatlik grafikte teknik kısma bakacak olursak yükselen kama görünümü olduğunu söylemek mümkün.Genellikle düşüş ile sonlanan bu formasyonun hedefi 0.67 USD seviyesi ancak öncesindeki 0.70 USD desteği çalışabilir ve formasyon tam hedefine gitmeyebilir. Yükseliş seneryosunda ise 0.82 USD ve ardından 0.92 USD seviyeleri fiyatı zorlayabilir.