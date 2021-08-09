Yeni Kral Ethereum Olur Mu? İşte Detaylı Analiz ve Beklentiler!

Ethereum (ETH) Fiyat Analizi

Günlük ve 4h zaman dilimlerinde incelediğimiz ETH’da gayet güzel bir görünüme sahip diyebiliriz. Piyasanın da bu duruma uyum sağlayacağını umarak, yorumlarımızı size iletelim.

Öncelikle ETH’nin de uzun süre akumule olduğu direnç/destek arası serüven bitmiş gibi gözüküyor. Bu son hareketin ETH güncellenmesiyle yakından ilgisi olmasına rağmen piyasanın da etkin bir rolü olduğunu söyleyebiliriz.

Ethereum Fiyatı Ne Olacak?

Anlık olarak kırılan majör destek hattına retest yapmaya gelen ETH için, bu bölge kırılmazsa yönüne devam edebileceği gözüküyor. Asıl önemli yapımız olan yükselen trend yapımız aşağı doğru kırılıp, 4h mum kapanışı gelmediği sürece ise ETH’nin bu açıda yükselişinin devamını bekleyebiliriz.

Eğer piyasa beklenildiği gibi giderse, ETH için bir sonraki direnç seviyelerimiz grafikte belirtilmiştir. Bu iki seviye sonrasında ise ($3200 – $3570) en son tepe tekrardan test edilmeye müsait olacaktır.