Yeni Kral Ethereum Olur Mu? İşte Detaylı Analiz ve Beklentiler!
Ethereum (ETH) yorum analizi içeriğinde, kripto para biriminin neler yaşadığını ve potansiyel fiyat hedeflerini anlattık. İşte detaylar...
Ethereum (ETH) Fiyat Analizi
Günlük ve 4h zaman dilimlerinde incelediğimiz ETH’da gayet güzel bir görünüme sahip diyebiliriz. Piyasanın da bu duruma uyum sağlayacağını umarak, yorumlarımızı size iletelim.
Öncelikle ETH’nin de uzun süre akumule olduğu direnç/destek arası serüven bitmiş gibi gözüküyor. Bu son hareketin ETH güncellenmesiyle yakından ilgisi olmasına rağmen piyasanın da etkin bir rolü olduğunu söyleyebiliriz.
Ethereum Fiyatı Ne Olacak?
Anlık olarak kırılan majör destek hattına retest yapmaya gelen ETH için, bu bölge kırılmazsa yönüne devam edebileceği gözüküyor. Asıl önemli yapımız olan yükselen trend yapımız aşağı doğru kırılıp, 4h mum kapanışı gelmediği sürece ise ETH’nin bu açıda yükselişinin devamını bekleyebiliriz.
Eğer piyasa beklenildiği gibi giderse, ETH için bir sonraki direnç seviyelerimiz grafikte belirtilmiştir. Bu iki seviye sonrasında ise ($3200 – $3570) en son tepe tekrardan test edilmeye müsait olacaktır.
09 Ağu 2021 - 08:57 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.